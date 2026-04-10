Assen in de startblokken voor tunnelijsbaan bij TT Circuit

Projectontwikkelaar A NICE Group (ANG) wil dit jaar nog een tunnelijsbaan openen bij het TT Circuit in Assen. De plannen omvatten een ijsbaan met tunneloverkapping, een overdekte hal en een 'Winterplein' met horeca. ANG staat open voor input van omwonenden.

Assen bereidt zich voor op de komst van een innovatieve tunnelijsbaan, strategisch gelegen nabij het bekende TT Circuit. De Rotterdamse projectontwikkelaar A NICE Group (ANG) heeft ambitieuze plannen en mikt erop om nog dit jaar de eerste schaatsliefhebbers op het ijs te verwelkomen. Na een periode van onzekerheid over de financiering, is de puzzel inmiddels gelegd.

Tijs Nederlof van ANG benadrukt dat het project in een cruciale fase verkeert: 'We zijn volop bezig met het zetten van de volgende belangrijke stappen.' De projectontwikkelaar wacht echter nog op de benodigde vergunningen en de goedkeuring van de stroomaanvraag, wat volgens Nederlof tijd in beslag neemt. Ondertussen worden de laatste details van het plan uitgewerkt. De ijsbaan belooft een unieke beleving te worden, met een tunneloverkapping van maar liefst 15 meter breed, een aanzienlijke upgrade ten opzichte van bestaande faciliteiten. Deze extra breedte biedt meer ruimte voor toeschouwers om de schaatsers van dichtbij te bewonderen. De ontwerpen suggereren een complete winterbeleving, inclusief een overdekte hal van 60 bij 30 meter, vergelijkbaar met de afmetingen van een internationale shorttrack-baan. Nederlof benadrukt dat deze faciliteit niet direct bedoeld is om sporten zoals shorttrack weg te lokken bij bestaande locaties zoals Thialf, maar eerder om de mogelijkheden voor sportverenigingen te vergroten. ANG wil de infrastructuur bieden, maar de invulling van de sportieve activiteiten wordt overgelaten aan de lokale verenigingen. De plannen reiken verder dan alleen de ijsbaan. De projectontwikkelaar voorziet ook een bruisend 'Winterplein' met horecagelegenheden, groene zones en twee curlingbanen. Dit plein moet het hart van het complex vormen, waar gezelligheid en ontspanning centraal staan. De bedoeling is dat bezoekers hier kunnen genieten van warme chocolademelk en andere lekkernijen. \ANG neemt de input van de gemeenschap serieus. Ondanks dat de eerste ontwerpschetsen al klaar zijn, blijft de projectontwikkelaar openstaan voor ideeën en suggesties van omwonenden. Tijdens een informatieavond, die onlangs werd gehouden, kregen bewoners de kans om hun input te leveren. Nederlof licht toe: 'We willen de mensen graag informeren en staan open voor allerlei plannen en initiatieven.' Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen verwacht ANG in slechts twee maanden tijd het grootste deel van het complex te kunnen realiseren. De deadline is ambitieus, maar de projectontwikkelaar is vastberaden: 'We mikken er dan ook op om nog dit jaar open te gaan, daar zetten we alle zeilen voor bij.' De voortgang van het project is te volgen via verschillende kanalen. De redactie staat open voor tips, nieuwe informatie of eventuele correcties. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via WhatsApp of e-mail om hun bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van dit spannende project in Assen. De ijsbaan belooft een waardevolle toevoeging te worden voor de stad en de regio, met potentieel voor zowel sportieve als recreatieve activiteiten. Het project is niet alleen een investering in infrastructuur, maar ook in de gemeenschapszin en de aantrekkelijkheid van Assen. De combinatie van sport, ontspanning en gezelligheid maakt dit project tot een aantrekkelijke bestemming voor zowel inwoners als toeristen





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

