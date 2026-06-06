ASML nodigt Elon Musk uit als spreker voor interne conferentie, leidt tot storm van protest onder medewerkers

ASML heeft Elon Musk uitgenodigd om als keynote speaker op te treden tijdens een interne technologieconferentie voor medewerkers in Den Bosch. De uitnodiging heeft echter geleid tot een storm van negatieve reacties op een intern communicatiekanaal. Medewerkers menen dat het bedrijf zich niet moet associëren met Musk, vanwege zijn controversiële uitspraken en denkbeelden die haaks lopen op de kernwaarden van ASML. Musk zal virtueel zijn visie delen over AI, robotica, ruimtevaart en chipfabricage in een gesprek met ASML-topman Christophe Fouquet. ASML rechtvaardigt de uitnodiging door te zeggen dat Musk 'als engineer' is uitgenodigd, maar reageert niet op verdere vragen.

ASML heeft Elon Musk uitgenodigd als spreker tijdens een interne conferentie. Een storm van negatieve reacties op een intern communicatiekanaal van de chipmachinefabrikant is het gevolg, meldt De teneur is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden.

Het bedrijf zou zich niet moeten associëren met de persoon Musk, omdat zijn denkbeelden volgens medewerkers haaks staan op de kernwaarden van ASML. Musk wordt in een intern document aangekondigd als 'keynote speaker'. Hij zal te horen zijn tijdens de besloten technologieconferentie voor medewerkers die ASML komende donderdag houdt in Den Bosch.

"Musk zal zijn visie delen op AI, robotica, ruimtevaart en chipfabricage", staat in de aankondiging. De man achter Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX gaat virtueel in gesprek met ASML-topman Christophe Fouquet. ASML stelde in een eerste reactie dat Musk 'als engineer' is uitgenodigd. Het bedrijf reageert zaterdag vooralsnog niet op vragen van het ED naar aanleiding van de discussie onder medewerkers





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