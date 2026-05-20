Asielzoekersopvang in Ter Apel loopt tegen problemen op, spanning in Nieuw-Weerdinge

De opvanglocatie in Ter Apel zit zo vol dat niet iedere asielzoeker die zich meldt nog een plek krijgt. Alleen de meest kwetsbaren worden nog toegelaten, de rest wordt doorverwezen of moet wachten. De situatie zorgt voor toenemende spanning in de directe omgeving, waaronder in Nieuw-Weerdinge. Daar klinkt steeds vaker de roep om ingrijpen vanuit Den Haag. Volgens Wim Katoen, voorzitter van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge, is de situatie in de regio de afgelopen weken merkbaar verslechterd.

Hij maakt zich zeer ernstige zorgen.

De overlast concentreert zich volgens hem niet bij reguliere asielzoekers, maar bij een kleinere groep die zich aan de randen van het opvangsysteem beweegt. Katoen noemt het gedrag en de overlast intimiderend en noemt de situatie in Nieuw-Weerdinge alsof ze in een of andere bananenrepubliek zitten. Vanwege de overlast is in Nieuw-Weerdinge beveiliging aanwezig en dat 24 uur per dag.

Katoen verwijt Den Haag dat er te weinig grip is op de instroom en de aanpak van een specifieke groep overlastgevers. Volgens hem staan ook de gemeente Emmen en de gemeente Ter Apel onder druk door de situatie rond Ter Apel. De gevolgen van de situatie blijven volgens Katoen niet beperkt tot de opvanglocatie zelf. Er is sprake van overlast bij supermarkten in de buurt en er wordt gedeald in van alles en nog wat.

De vooruitzichten stemmen hem niet optimistisch. Hij vreest dat het probleem zich verder zal verspreiden naar andere omliggende plaatsen, ook in Drenthe. Voor Nieuw-Weerdinge blijft het afwachten of er op korte termijn ingrepen volgen vanuit Den Haag. Voorlopig overheerst vooral onzekerheid en groeiende bezorgdheid over wat de druk op Ter Apel en omgeving betekent voor de leefbaarheid in het dorp.

Het is teleurstellend dat niet alle asielzoekers in Ter Apel kunnen worden opgevangen, vindt asielminister Bart van den Brink. De CDA'er weet niet waar de mensen voor wie geen plek is kunnen blijven. Het kan zijn dat zij buiten in het gras voor de opvanglocatie moeten slapen. In de aanmeldlocatie zitten momenteel 2316 mensen, terwijl er niet meer dan 2000 mensen mogen zijn.

Daarom is besloten om alleen nog de meest kwetsbare mensen toe te laten. Alleenstaande mannen zullen dus buiten moeten blijven. Op de korte termijn is er een tekort van honderden plekken, op de middellange termijn een tekort van duizenden. De spreidingswet gaat dit probleem volgens hem niet oplossen. Die biedt oplossingen voor de lange termijn





