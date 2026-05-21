Asielzoekers naar Gieten: tijdelijke noodopvang in sporthal

Asielzoekers die niet in het opvangcentrum in Ter Apel terecht konden, werden donderdagnacht overgebracht naar Gieten. De gemeente Aa en Hunze stelde ruim 90 tot 100 plekken beschikbaar in de sporthal. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde had de gemeente gevraagd om tijdelijke noodopvang te verlenen. Het Rode Kruis noemt het 'hartstikke fijn en goed' dat de asielzoekers nu in Gieten worden ondergebracht. Directeur Harm Goossens van het Rode Kruis reageerde: 'Mogelijk komen er meer plekken vrij in Ter Apel, maar er komen ook steeds nieuwe mensen bij. Op de korte termijn moet er een structurele oplossing komen. Je kunt niet iedere avond dit gedonder hebben.' De overvolle aanmeldcentrums van het COA leidde woensdag al tot dat zo'n vijftig asielzoekers de nacht in Stadskanaal moesten doorbrengen. Donderdagmiddag meldde Amsterdam dat het extra plekken gaat vrijmaken, maar het bleef onduidelijk of asielzoekers later op de dag al vanuit Ter Apel daarheen konden. De gemeente Aa en Hunze heeft besloten de sporthal beschikbaar te stellen om asielzoekers te huisvesten. De groep vertrekt morgenochtend weer naar Ter Apel. Twee bussen zijn in Ter Apel aangekomen om mensen op te halen die na tien uur 's avonds nog buiten verbleven. Zij worden ondergebracht in de sporthal De Goorns.

