Asielzoekers in Roden zonder plek in Ter Apel, noodopvang in sporthal De Hullen

In sporthal De Hullen in Roden sliepen vannacht 39 asielzoekers. Voor hen was geen plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Noordenveld heeft 150 slaapplekken geregeld voor vluchtelingen die niet in Ter Apel kunnen verblijven.

In sporthal De Hullen in Roden sliepen vannacht 39 asielzoekers. Voor hen was geen plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel . Maandag werden in de hal cabines geplaatst die tot morgen dienst doen als noodopvang voor mensen uit het overvolle aanmeldcentrum.

Er is nog steeds geen structurele opvangplek voor asielzoekers die niet in Ter Apel kunnen slapen. Tot en met morgenochtend hoeven zij niet buiten op het gras bij het azc te slapen. Hulporganisatie MiGreat laat weten dat twaalf asielzoekers de nacht door hebben gebracht op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens een woordvoerder van de organisatie gaat het om mensen die te laat zijn aangekomen om de bus te halen naar de nachtopvang in Roden.

Voor hen heeft MiGreat op het terrein zeven tenten opgezet. Het was er in de nacht behoorlijk koud, aldus de organisatie. De gemeente Noordenveld heeft 150 slaapplekken geregeld voor vluchtelingen die niet in Ter Apel kunnen verblijven. Het aanmeldcentrum zit sinds 20 mei honderd mensen boven de maximale opvangcapaciteit.

De noodopvang in sporthal De Hullen is een tijdelijke oplossing om de asielzoekers te helpen. De gemeente en hulporganisaties werken samen om een structurele oplossing te vinden. Tot die tijd zullen de asielzoekers in de noodopvang blijven totdat er een definitieve oplossing is gevonden. De situatie in het aanmeldcentrum is nog steeds hectisch en de noodopvang is een noodzakelijke maatregel om de asielzoekers te helpen





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Asielzoekers Ter Apel Noodopvang Sporthal De Hullen Roden

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