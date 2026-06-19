Asielopvang in Den Haag: een heikele onderhandeling

De asielopvang in Den Haag is een heikele onderhandeling. De gemeente Den Haag heeft 1675 opvangplekken verspreid over tien locaties, maar de einddata en omvang van een aantal locaties zijn nog niet vastgesteld. De nieuwe coalitie in Rijswijk heeft de afspraken aangegrepen om de asielopvang af te schalen.

Een van de meest heikele punten op de Haagse onderhandelingstafel is zonder twijfel asielopvang. Hart voor Den Haag en D66 kwamen er op dit thema niet uit en nu is het de vraag of Richard de Mos hier wel overeenstemming over kan krijgen met zijn nieuwe onderhandelingspartners VVD, Denk en CDA.

Hoe ziet de asielopvang in Den Haag er op dit moment uit? De aantallen, locaties en einddata op een rij. Op dit moment zijn er 1675 opvangplekken verspreid over tien locaties in de stad, zo blijkt uit gegevens die Omroep West heeft opgevraagd bij de gemeente Den Haag. De meesten, 1450 in totaal, wonen in opvanglocaties in panden die hiervoor geschikt zijn gemaakt.

Het gaat bijvoorbeeld om een oud-kantoorpand aan de Calandstraat (250 plekken), het voormalige ministerie van Sociale Zaken aan de Laan van NOI (300 plekken) en een oud-kantoorgebouw aan de Maanweg (90 plekken). Daarnaast zijn er 225 opvangplekken in hotels. Het gaat om het Park Hotel (100 plekken) en het Pink Flamingo Hostel (35 plekken) in het centrum van de stad en hotel Aquarius (90 plekken) op Scheveningen.

De gemeente wil vluchtelingen liever niet in hotels opvangen, omdat die plekken relatief duur zijn. Bovendien zijn hotelkamers niet geschikt om in te wonen, vindt de gemeente. Om zoveel mogelijk aan de spreidingswet te voldoen kiest Den Haag desondanks voor hotels. Den Haag heeft 535 plekken op drie locaties 'in realisatie' zoals de gemeente het noemt.

Die zijn dus nog niet open, maar er zijn wel plannen voor aan de Sportlaan. Daar zijn 750 opvangplekken gepland, waarvan 440 voor asielzoekers. Een deel van de buurt verzet zich hiertegen en de onderhandelinge





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Asielopvang Den Haag Onderhandelingen Vluchtelingen Spreidingswet

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