Asielnoodmaatregelenwet sneuvelt in Eerste Kamer door politieke blokkade

De Eerste Kamer heeft de asielnoodmaatregelenwet afgewezen, mede door een onverwachte tegenstem van de PVV. Minister Van den Brink wil via nieuwe wetgeving alsnog de beoogde strengere regels invoeren.

De politieke arena in Den Haag werd deze week opgeschud door een opmerkelijke stemming in de Eerste Kamer . Het ambitieuze asielnoodmaatregelenpakket, dat in de kern was opgezet om de instroom van migranten aanzienlijk te beperken, is definitief gestrand na een chaotisch verloop van debatten en politieke manoeuvres. Hoewel de wetsvoorstellen in de Tweede Kamer nog op brede steun konden rekenen, bleek de weerstand in de Senaat onoverkomelijk.

Een essentieel onderdeel van het pakket, dat hulp aan ongedocumenteerden had moeten vrijstellen van strafbaarheid, kreeg geen meerderheid nadat met name de PVV op het laatste moment haar steun introk. Deze onverwachte wending leidde tot een kettingreactie, waarbij partijen als het CDA en de SGP zich eveneens distantieerden van het voorstel omdat zij de strafbaarstelling van humanitaire hulp als onaanvaardbaar beschouwden. Minister Van den Brink sprak schande van de gang van zaken en bestempelde de opstelling van sommige partijen als politieke sabotage, wat de spanningen binnen de coalitie en de samenwerking met de gedoogpartners direct op scherp zette. De verhitte discussie in de Eerste Kamer legde de diepe ideologische kloof bloot die het asieldebat blijft domineren. Waar de minister hoopte op een krachtig instrument om de asielprocedure te versnellen en strengere eisen te stellen aan gezinshereniging, gaven senatoren aan dat zij niet bereid zijn om fundamentele waarden zoals barmhartigheid en medemenselijkheid op te offeren voor een strikter migratiebeleid. De PVV verdedigde haar koerswijziging door te stellen dat de voorgestelde aanpassingen de oorspronkelijke wetgeving zodanig verwaterden dat de beoogde grip op de asielinstroom verloren zou gaan. D66, die zich aan de afspraken in het coalitieakkoord hield door tegen te stemmen, werd door PVV-senator Van Hattem aangewezen als de voornaamste schuldige voor de mislukking. Dit leidde tot een fel debat waarbij beschuldigingen over en weer vlogen, wat de instabiliteit van het huidige politieke klimaat rondom migratie extra onderstreepte. Ondanks de afwijzing van het pakket is er wel groen licht gegeven voor de invoering van een tweestatusstelsel, wat een belangrijk onderdeel was van de bredere hervormingsplannen. Ondanks de nederlaag voor de minister is de juridische werkelijkheid in Nederland niet volledig onveranderd gebleven. Een aanzienlijk deel van de maatregelen die nu niet via nationale wetgeving zijn ingevoerd, zal in de nabije toekomst alsnog werkelijkheid worden door het EU-migratiepact dat vanaf juni in werking treedt. Dit Europese kader bevat al veel van de beoogde aanscherpingen, waardoor de nationale wetgever deels buitenspel staat. Niettemin blijft minister Van den Brink vastberaden om de specifieke Nederlandse aanvullingen, zoals de beëindiging van dwangsommen voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en ruimere mogelijkheden om individuen ongewenst te verklaren, alsnog via nieuwe wetgeving door te voeren. De fracties van CDA en D66 hebben hem daartoe aangemoedigd, in de hoop dat een nieuw voorstel wel de nodige steun in de Senaat zal vinden. De minister moet nu de delicate taak op zich nemen om de versplinterde partijbelangen weer op één lijn te krijgen, in een poging alsnog het nationale asielbeleid naar zijn hand te zetten en de politieke geloofwaardigheid van zijn departement te herstellen





