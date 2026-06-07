ASC Waterwijk verliest de finale van de nacompetitie, maar krijgt een herkansing in de halve finale van de verliezersronde.

ASC Waterwijk verliest finale, maar krijgt herkansing. De voetballers van ASC Waterwijk uit Almere zijn zondagmiddag niet in geslaagd te promoveren naar de eerste klasse.

In de finale van de nacompetitie verloor de ploeg van coach Kai Meeuwsse met 1-0 van MVV'29 uit Harbrinkhoek. De winnende treffer viel pas vlak voor het einde van de reguliere speeltijd na een corner. Op het neutrale terrein van Schalkhaar was ASC Waterwijk de dominantere ploeg in de eerste helft. De Almeerders waren voortdurend op de helft van de tegenstander te vinden en kregen een aantal mogelijkheden om de score te openen.

MVV'29 was af en toe gevaarlijk in de omschakeling, maar bij rust was het 0-0 in Overijssel. Na rust veranderde het spelbeeld behoorlijk en kreeg MVV'29 veel meer grip op de Almeerders. De ploeg uit Overijssel was een aantal keren gevaarlijk met name uit standaard-situaties. Vlak voor tijd drong MVV'29 flink aan op zoek naar de winnende treffer, maar kon ASC Waterwijk doelman Dolstra in eerste instantie nog met een geweldige redding de 1-0 voorkomen.

De finale leek daarom af te stevenen op een verlenging, maar in de 90e minuut sloeg MVV'29 alsnog genadeloos toe na een hoekschop: deze corner werd bij de tweede paal teruggelegd, waarna Iwan Wildemors de allesbeslissende treffer kon binnenkoppen. MVV'29 blijft hierdoor eerste klasser, maar voor ASC Waterwijk zit het nacompetitie avontuur er nog niet op. Komende woensdag krijgt de ploeg van Kai Meeuwse een nieuwe kans in de halve finale van de verliezersronde.

Waterwijk treft daarin SV Losser, met als inzet een plek in de finale van deze nacompetitieronde én zicht op het laatste promotieticket naar de eerste klasse. De winnaar van deze halve finale plaatst zich voor de finale van de verliezersronde, die op zaterdag 13 of zondag 14 juni gespeeld wordt op neutraal terrein





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ASC Waterwijk MVV'29 Nacompetitie Voetbal Promotie

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