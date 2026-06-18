Asbestverontreiniging in Hoorn: opruimwerk duurt nog dagen

Na de ontdekking van asbest tijdens waterleidingwerkzaamheden in Hoorn is een groot gebied afgezet. De gespecialiseerde opruiming zal nog enkele dagen in beslag nemen. De gemeente bevestigt dat er geen asbest in huizen is gevonden, maar geeft spoeladvies uit voor schoeisel en voertuigen.

Het opruimen van het asbest dat woensdag werd gevonden in Hoorn , gaat nog dagen duren. De stof kwam vrij bij werkzaamheden aan de waterleiding in de Van Beijerenstraat .

Het besmettingsgebied is ruim afgezet en wordt volgens de opruimploeg stukje bij beetje vrijgegeven. Waterleidingbedrijf PWN was bezig met het vervangen van de waterleidingen toen het asbest aan het licht kwam. De stof ligt verspreid over een gebied in en rond de Van Beijerenstraat en het Julianaplein. Die straten zijn eveneens grotendeels afgesloten voor verkeer en toegang.

Een gespecialiseerd saneringsbedrijf is begonnen met het gedetailleerde opruimwerk. Het is een flinke klus, laat een medewerker van het saneringsbedrijf aan NH weten. Waar we de komende dagen nog wel mee bezig zijn, voegt hij toe. Dat het wel nog even gaat duren, bevestigt ook de gemeente Hoorn.

Er is geen asbest in huizen aangetroffen, meldt de gemeente na het nemen en analyseren van monsters in de omgeving. Bewoners kunnen hun woningen betreden, maar er geldt een streng advies: schoenzolen moeten grondig afgespoeld worden met water om te voorkomen dat asbestdeeltjes naar binnen worden gesleept. Hetzelfde spoeladvies wordt gegeven voor de banden van kinderwagens en fietsen. Auto's die in het afgezette gebied geparkeerd stonden, worden momenteel professioneel schoongemaakt en zullen daarna worden verplaatst.

De gemeente waarschuwt dat het opruimproces voorzichtig moet verlopen vanwege de gezondheidsrisico's van asbest. Inwoners worden aangeraden om de instructies van de hulpdiensten te volgen en het gebied zoveel mogelijk te vermijden tot het opruimen voltooid is





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Asbest Hoorn Opruimen Waterleiding Sanering Van Beijerenstraat Julianaplein PWN Gezondheid

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