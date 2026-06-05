AS Roma geïnteresseerd in Igor Paixão, Feyenoord kan meeprofiteren

AS Roma wil mogelijk Igor Paixão van Olympique Marseille halen. De Braziliaan stond al eerder op de wenslijst van Roma en nu de Fransen financiële problemen hebben, wordt een transfer opnieuw plausibel. Feyenoord, dat Paixão vorig jaar verkocht aan Marseille, zou via een doorverkoop-clausule een aanzienlijk deel van de winst kunnen ontvangen.

De ITA's Romeinse voetbalclub AS Roma lijkt zich snel te zullen melden bij Olympique Marseille voor de Braziliaanse speler Igor Paixão . Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is de trainer van Roma een fan van de dribbelaar.

Een toptransfer van Paixão, die 25 jaar oud is, zou Feyenoord mogelijk een aanzienlijke som geld kunnen opleveren. Na drie sterke seizoenen in Rotterdam-Zuid werd Paixão afgelopen zomer voor meer dan dertig miljoen euro verkocht aan Marseille. Diverse bronnen meldden op dat moment dat er in de transferdeal een doorverkoop-clausule was overeengekomen. Volgens berichten heeft Feyenoord, als oud-club van Paixão, recht op dertig procent van de winst bij een eventuele volgende verkoop.

Vrijdag werd te lezen dat coach Gian Piero Gasperini en de technische staf van AS Roma hoe dan ook een nieuwe vleugelaanvaller willen toevoegen aan de selectie. Naast Paixão is ook zijn Marseille-collega Mason Greenwood in de schijnwerpers van Roma. Eerder al was de Oranje-debutant Crysencio Summerville genoemd, maar de focus lijkt nu te liggen op de Braziliaan. Het is bekend dat Paixão al een jaar geleden op de wenslijst van AS Roma stond, maar Marseille won de strijd toen.

Nu Marseille echter financiële problemen ondervindt, wordt een verkoop opnieuw denkbaar. Igor Paixão maakte in zijn debuutseizoen in de Ligue 1 een goede indruk. Hij scoorde zes doelpunten en gaf evenveel assists voor Marseille. Zijn prestaties in Frankrijk onderstrepen zijn kwaliteiten en maken hem een gewilde speler.

Voor AS Roma zou hij een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de flank. De transfer zal grotendeels afhangen van de financiële situatie van Olympique Marseille en de bereidheid van AS Roma om een fors bedrag op tafel te leggen. Feyenoord kijkt met interesse mee, want een Doorverkoop-clausule betekent dat de club een aandeel in de winst krijgt, wat de transferinkomsten uit de afgelopen zomer nog kan verhogen





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