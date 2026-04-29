Arteta woedend op Makkelie na teruggedraaide penalty: 'Tegen de regels en onbegrijpelijk'

Arsenal-manager Mikel Arteta is furieus over de beslissing van scheidsrechter Danny Makkelie om een penalty in te trekken tijdens de wedstrijd tegen Sporting CP. Hij noemt de beslissing 'tegen de regels' en 'onbegrijpelijk'. Daarnaast is er kritiek op mogelijke competitievervalsing in de Eredivisie.

Mikel Arteta , de manager van Arsenal , heeft scherpe kritiek geuit op scheidsrechter Danny Makkelie na de wedstrijd tegen Sporting CP. Arteta toont zich verbijsterd over het intrekken van een penalty die aanvankelijk was toegekend na een duel tussen David Hancko en Eberechi Eze.

Volgens Arteta was er duidelijk contact en had Makkelie bij zijn oorspronkelijke beslissing moeten blijven. De Spaanse coach uitte zijn frustratie over het feit dat de VAR de scheidsrechter naar het scherm riep om de beslissing te herzien, wat uiteindelijk leidde tot het terugdraaien van de penalty. Arteta benadrukt dat het herhaaldelijk bekijken van de beelden, dertien keer in dit geval, geen rechtvaardiging is voor het veranderen van een genomen beslissing.

Hij suggereert dat er mogelijk sprake is van beïnvloeding, maar laat het antwoord op die vraag aan Makkelie zelf over. Arteta beschouwt de beslissing als een cruciale fout die de wedstrijd heeft beïnvloed. Ondanks de frustratie over de scheidsrechterlijke beslissing, toont Arteta vertrouwen in de returnwedstrijd en benadrukt hij de positieve aspecten van het team. Hij wijst op de goede prestaties en de gunstige positie waarin Arsenal zich bevindt.

Arteta roept op tot steun van het publiek in de return en benadrukt dat de uitkomst van de wedstrijd in eigen handen ligt. De controverse rond de penalty's is niet de enige kwestie die de aandacht trekt. Er is ook discussie over de mogelijke competitievervalsing in de Eredivisie, waarbij clubs spelers aantrekken die ze mogelijk niet kunnen betalen vanwege de hoge salariseisen voor werkvergunningen voor niet-EU-spelers.

Deze salariseisen, gebaseerd op 150% van het gemiddelde salaris, creëren een situatie waarin clubs mogelijk financiële risico's nemen om competitief te blijven. De uitspraak van Van Leeuwen, waarin hij waarschuwt voor een lawine aan kortgedingen als NAC gelijk krijgt, wordt door sommigen gezien als een poging om druk uit te oefenen op de rechtspraak. Arteta en anderen benadrukken dat de uitspraak van de rechter niet beïnvloed mag worden door mogelijke consequenties, hoe vervelend deze ook mogen zijn.

De integriteit van de competitie en de rechtspraak staan centraal in deze discussie. Het incident met de penalty's en de discussie over competitievervalsing werpen vragen op over de eerlijkheid en transparantie in het voetbal. De frustratie van Arteta is begrijpelijk, gezien de impact van de beslissing op de wedstrijd. Een toegekende penalty had Arsenal mogelijk een voorsprong kunnen geven en de wedstrijd in hun voordeel kunnen doen kantelen.

Het terugdraaien van de penalty, na herhaaldelijk bekijken van de beelden, roept vragen op over de consistentie en objectiviteit van de VAR. De discussie over competitievervalsing in de Eredivisie is eveneens relevant, aangezien het de financiële stabiliteit en eerlijkheid van de competitie bedreigt. De uitspraak van Van Leeuwen over mogelijke kortgedingen benadrukt de complexiteit van de juridische aspecten van het voetbal.

Het is essentieel dat de rechtspraak onafhankelijk en onbeïnvloed blijft, en dat de regels en voorschriften eerlijk en consistent worden toegepast. De discussie over deze kwesties is belangrijk voor het behoud van de integriteit en geloofwaardigheid van het voetbal, zowel in Nederland als internationaal. De situatie vereist een open en eerlijke dialoog tussen alle betrokken partijen, inclusief clubs, scheidsrechters, VAR-teams en de autoriteiten





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arteta verspreekt zich over inzetbaarheid Timber bij ArsenalArsenal staat woensdagavond voor het tweede jaar op rij in de halve finale van de Champions League. Dit keer is Atlético Madrid de tegenstander. Trainer Mikel Arteta blikte vooruit op het duel en ging daarbij ook in op de inzetbaarheid van Jurriën Timber.

Read more »

Verwarring rond Jurriën Timber: Arteta corrigeert zich tijdens persconferentie ArsenalMikel Arteta, trainer van Arsenal, creëerde verwarring rond de inzetbaarheid van Jurriën Timber tijdens een persconferentie voorafgaand aan de Champions League wedstrijd tegen Atlético Madrid. Hij bevestigde eerst Timbers beschikbaarheid, maar trok die verklaring kort daarna weer in, wat tot verbazing leidde bij de aanwezige pers.

Read more »

Spaanse media reageren onmiddellijk op cruciaal besluit Makkelie tijdens Atlético MadridDe Spaanse media hebben gemengd gereageerd op het besluit van arbiter Danny Makkelie om een penalty toe te kennen aan Arsenal. De Londenaren kwamen dankzij de benutte strafschop van Viktor Gyökeres in de halve finale van de Champions League op voorsprong tegen Atlético Madrid: 0-1.

Read more »

Atlético Madrid laat na zwak Arsenal te verslaan in halve finale Champions League; Makkelie speelt hoofdrolHet tweeluik in de halve finale van de Champions League tussen Atlético Madrid en Arsenal ligt nog volledig open. Dinsdag eindigde de heenwedstrijd in Spanje in een 1-1 gelijkspel, na benutte strafschoppen van Viktor Gyökeres en Julián Álvarez. De return in het Emirates Stadium vindt volgende week dinsdag plaats.

Read more »

Makkelie pakt hoofdrol in onbesliste halve finale CL tussen Atlético en ArsenalDe strijd om een plek in de finale van de Champions League tussen Atlético Madrid en Arsenal ligt nog helemaal open. Tijdens het heenduel in Madrid kregen beide ploegen genoeg kansen, maar werd er alleen gescoord uit strafschoppen. Danny Makkelie wees in totaal drie keer naar de stip, maar werd één keer teruggefloten.

Read more »

Ronald de Boer woedend op Danny Makkelie na controversiële penalty Atlético Madrid - ArsenalRonald de Boer is furieus over de penalty die Danny Makkelie toekende aan Atlético Madrid tegen Arsenal. De analist vindt de beslissing onbegrijpelijk en noemt de actie van Ben White 'puur natuurlijk'.

Read more »