Artemis II: De Spannende Terugkeer van de Maan, Live te Volgen

De Artemis II-missie nadert een cruciaal moment: de terugkeer van de Orion-capsule naar de aarde. Lees alles over de uitdagingen van het hitteschild en de veiligheidsmarges in dit live te volgen evenement.

De historische maanmissie Artemis II, hoewel al indrukwekkende beelden heeft opgeleverd, bereikt een cruciaal moment: de terugkeer naar de aarde. Komende nacht, tussen 01.30 en 02.07 uur Nederlandse tijd, zal de Orion-capsule door de atmosfeer duiken, een test van het hitteschild die van cruciaal belang is voor het succes van de missie en de veiligheid van de astronauten.

Dit spectaculaire moment wordt live uitgezonden door de NOS, en belooft een fascinerende blik te geven op de geavanceerde technologie die nodig is om terug te keren van de maan.\De grootste uitdaging voor de Orion-capsule is het hitteschild, dat temperaturen tot ruim 2700 graden Celsius moet kunnen weerstaan. Tijdens de terugkeer, met een snelheid van 40.000 kilometer per uur, zal de capsule in slechts 15 minuten afremmen door de wrijving met de atmosfeer. Het hitteschild, dat zwaar wordt belast door samengeperste lucht en schokgolven, speelde een prominente rol in de terugkeer van Artemis I in 2022, waarbij delen van het schild losraakten. Ruimtevaartingenieur Erik Laan legt uit dat de problemen destijds werden veroorzaakt door de ophoping van hete gassen in het schild, een gevolg van de onvoldoende poreusheid. Hoewel een nieuw hitteschild voor Artemis II geen optie was vanwege de reeds vergevorderde bouwfase van de capsule, heeft NASA een aangepast terugkeertraject ontworpen om de belasting op het schild te verminderen. De capsule zal nu een iets minder heftige afkets op de atmosfeer maken, gevolgd door een steilere hoek, waardoor de hitte langer aanhoudt, maar de totale belasting wordt gereduceerd.\De terugkeer van Artemis II is meer dan alleen een technologische demonstratie; het is ook een herontdekking van kennis die verloren leek te zijn gegaan sinds het Apollo-tijdperk. Ruimtevaartexpert Nancy Vermeulen benadrukt dat de veiligheidsmarges groot zijn, maar dat er nieuwe optimalisaties nodig zijn. Ondanks de intensieve tests en simulaties blijft er een element van onzekerheid bestaan, aangezien het hitteschild van Orion pas twee keer in de ruimte is getest, waarvan slechts één keer na een terugkeer vanaf de maan. De NASA heeft geen officieel risicocijfer vrijgegeven, wat, volgens experts, de transparantie kan belemmeren. Desondanks verwachten zowel Laan als Vermeulen dat de terugkeer, ondanks het aanwezige risico, waarschijnlijk zonder grote problemen zal verlopen. De astronauten zijn zich bewust van de risico's en hebben de nodige vragen gesteld. Het is een verantwoord risico, maar de opluchting zal groot zijn wanneer de capsule veilig op aarde landt





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Clubheld van Ajax (37) hint op terugkeer in voetbal: 'Ze zien een trainer in me'Het voetbal laat voormalig Ajax-verdediger Toby Alderweireld (37) voorlopig nog niet los. De oud-international van België heeft zijn leven na zijn carrière op orde, maar voelt tegelijk dat het spelletje op het veld hem blijft trekken. Een terugkeer in het voetbal lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd.

Read more »

Mexx Meerdink werkt met Roy Makaay aan terugkeer in OranjeMexx Meerdink, spits van AZ, heeft de hulp ingeroepen van voormalig topspits Roy Makaay om terug te keren in het Nederlands elftal. Na een blessure focust Meerdink zich op verbetering en de weg terug naar de top.

Read more »

Érick Gutiérrez droomt van terugkeer bij PSVÉrick Gutiérrez wil graag terugkeren naar PSV, zo blijkt uit een interview. De middenvelder, die tussen 2018 en 2023 voor PSV speelde, heeft een conflict bij zijn huidige club Chivas en hoopt op een terugkeer in Eindhoven.

Read more »

Spannende Hongaarse verkiezingen: Inzet hoog voor EuropaZondag kiezen zo'n acht miljoen Hongaren hun parlement. Peilingen voorspellen een nek-aan-nekrace tussen Orbán en de oppositie. De uitkomst is niet alleen belangrijk voor Hongarije, maar ook voor de Europese Unie. De EU hoopt op een einde aan het Orbán-tijdperk vanwege zijn kritiek op EU-afspraken, controle over media, corruptie, LHBTI-rechten en de banden met Rusland.

Read more »

Wekdienst 10/4: Artemis keert terug naar de aarde • Uitspraak sextortionzaak Mark S.Nieuws, weer en verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag.

Read more »

Spannende Slotfase Keuken Kampioen Divisie: Brabantse Clubs Strijden om Play-Off PlekkenDe strijd om de play-off plekken in de Keuken Kampioen Divisie is in volle gang. Vier Brabantse clubs dingen nog mee, maar de situatie is complex. Willem II is al zeker, maar voor RKC, FC Den Bosch en FC Eindhoven is het nog spannend. De resterende wedstrijden en de prestaties van andere teams bepalen wie er in de play-offs terechtkomen.

Read more »