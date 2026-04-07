Arsenal zegeviert in blessuretijd tegen Sporting Portugal in Champions League kwartfinale

Arsenal heeft een cruciale overwinning behaald op Sporting Portugal in de heenwedstrijd van de Champions League kwartfinales, dankzij een laat doelpunt van Kai Havertz. Ondanks een moeilijke periode met nederlagen in andere competities, blijft de droom van een Europese titel levend.

Het duurde negentig minuten lang, maar Arsenal heeft in de blessuretijd alsnog de overwinning behaald op Sport ing Portugal. De heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League eindigde in het voordeel van de Engelsen, dankzij een goal van Kai Havertz , met een eindstand van 0-1. De returnwedstrijd staat volgende week woensdag op het programma in Londen.

Arsenal was enorm gebaat bij een goed resultaat na twee opeenvolgende nederlagen, waardoor de kansen op het winnen van een prijs aanzienlijk waren gereduceerd. Het team van coach Mikel Arteta was eerder dit seizoen al uitgeschakeld in de League Cup door Manchester City en leed een verrassende nederlaag tegen Southampton in de FA Cup. Met de landstitel en de Champions League als potentiële prijzen, liggen de twee belangrijkste trofeeën nog steeds binnen handbereik. In de Premier League staat Arsenal al sinds begin oktober bovenaan, en na een foutloze groepsfase in de Champions League, leeft de hoop op het behalen van een eerste Europese hoofdprijs in de clubgeschiedenis. Net als in de vorige ronde tegen Bayer Leverkusen (3-1 over twee duels), wordt Arsenal ook tegen Sporting als favoriet beschouwd. Desondanks behoorde de Portugese ploeg tot de beste acht teams van de Europese groepsfase en strijdt het in de eigen competitie nog steeds met Porto om de titel. Sporting-trainer Rui Borges probeerde de spanning op te voeren door Arsenal vooraf te vergelijken met een 'gewond dier', dat volgens hem na twee nederlagen extra gemotiveerd zou zijn, maar dat er een zware klus in Lissabon op hen zou wachten. Borges kreeg gelijk. Het werd inderdaad een zware avond voor Arsenal, dat gedisciplineerd verdedigde, maar aanvallend lange tijd weinig liet zien. Martin Ødegaard was actief met afstandsschoten, maar de net herstelde aanvoerder van een knieblessure kon het verschil niet maken en moest na de rust met pijn in het veld vervangen worden. Bij Arsenal werd ook Leandro Trossard uit voorzorg gewisseld. Voormalig PSV-aanvaller Noni Madueke schoot een hoekschop rechtstreeks tegen de lat, nadat namens Sporting Maximiliano Araújo ook al de lat had geraakt. Invallers Gabriel Martinelli en Kai Havertz brachten in de slotfase meer aanvallende impulsen bij Arsenal, waarbij ook de 16-jarige Max Dowman binnen de lijnen kwam om de vermoeide verdediging van Sporting te testen. Op een uitstekende voorzet van Martinelli schoot Havertz uiteindelijk raak. Sporting hoopte tevergeefs op een ingreep van de VAR, die eerder al een doelpunt van Martín Zubimendi afkeurde omdat Viktor Gyökeres, een ex-speler van Sporting, meters buitenspel stond in de aanloop naar de goal. Met enkele seconden op de klok kwam Sporting nog een keer gevaarlijk voor de goal, maar doelman David Raya speelde een geweldige wedstrijd en hield voor de zevende keer dit Champions League-seizoen de nul. Als hij volgende week weer zo'n prestatie kan leveren, is Arsenal verzekerd van een plaats in de halve finales





