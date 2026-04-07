Arsenal zegeviert in blessuretijd tegen Sporting Portugal in Champions League-kwartfinale

Het zat negentig minuten lang muurvast, maar Arsenal heeft in de blessuretijd toch nog de overwinning gepakt tegen Sport ing Portugal. De heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League is in het voordeel van de Engelsen beslist door een doelpunt van Kai Havertz , met een eindstand van 0-1. De return staat volgende week woensdag op het programma in Londen.

\Arsenal snakte naar een goed resultaat na twee opeenvolgende nederlagen, waardoor de kansen op het winnen van eremetaal werden gehalveerd. Het team van trainer Mikel Arteta werd uitgeschakeld door Manchester City in de League Cup en leed een verrassende nederlaag tegen Southampton in de FA Cup. Met de landstitel en de Champions League als potentiële prijzen in het vooruitzicht, liggen de twee belangrijkste trofeeën nog steeds binnen handbereik. Arsenal staat al sinds begin oktober bovenaan in de Premier League en na een foutloze groepsfase in de Champions League, leeft ook de hoop op een eerste Europese hoofdprijs in de clubgeschiedenis. Net als in de vorige ronde tegen Bayer Leverkusen (3-1 over twee wedstrijden) wordt Arsenal ook tegen Sporting als favoriet beschouwd. De Portugese ploeg behoorde echter ook tot de beste acht in de Europese hoofdfase en strijdt in eigen land nog steeds met FC Porto om de titel. Sporting-trainer Rui Borges probeerde de spanning op te voeren door Arsenal vooraf te vergelijken met een 'gewond dier', dat volgens hem, na twee nederlagen, op zijn scherpst zou zijn. Maar er wachtte een zware klus in Lissabon. Borges kreeg gelijk, want het werd een zware avond voor Arsenal, dat gedisciplineerd verdedigde, maar aanvallend lange tijd weinig liet zien. Martin Ødegaard was weliswaar actief met schoten van afstand, maar de aanvoerder, die net hersteld was van een knieblessure, kon het verschil niet maken en moest na de rust met pijn het veld verlaten. Bij Arsenal werd ook Leandro Trossard uit voorzorg gewisseld. Voormalig PSV-aanvaller Noni Madueke zag een hoekschop rechtstreeks op de lat belanden, nadat Maximiliano Araújo van Sporting al eerder de lat had geraakt. Invallers Gabriel Martinelli en Kai Havertz brachten in de slotfase meer dadendrang bij Arsenal, waar ook de 16-jarige Max Dowman binnen de lijnen kwam om vermoeide verdedigers te belagen. Op aangeven van Martinelli schoot Havertz uiteindelijk raak, waardoor Arsenal de winst pakte. Sporting hoopte tevergeefs op een ingreep van de VAR, die eerder al een treffer van Martín Zubimendi afkeurde omdat Viktor Gyökeres (ex-Sporting) meters buitenspel stond in de aanloop naar de goal. Met nog enkele seconden op de klok kwam Sporting nog een keer gevaarlijk uit, maar doelman David Raya beleefde een topavond en hield voor de zevende keer in deze Champions League-jaargang de nul. Als Raya volgende week weer zo'n optreden laat zien, dan plaatst Arsenal zich voor de halve finales





