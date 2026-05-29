Arsenal vs PSG: Opstelling en tactische keuzes van Mikel Arteta voor de Champions League-finale

Arsenal staat aan de vooravond van een van de grootste wedstrijden in de clubgeschiedenis: de Champions League -finale tegen Paris Saint-Germain. Mikel Arteta heeft een aantal lastige knopen door te hakken wat betreft zijn basisopstelling.

De Spaanse manager moet beslissen of Jurriën Timber direct aan de aftrap verschijnt, wie er naast Declan Rice op het middenveld start en wie de spits is in deze cruciale finale. De keuzes worden mede bepaald door de vorm van de spelers en de tactiek tegen de Franse tegenstander. Onder de lat is de keuze eenvoudig: David Raya is de onbetwiste nummer één en zal ook in deze finale het doel verdedigen.

De Spanjaard heeft een uitstekend seizoen gedraaid en is een van de steunpilaren van het team. In de verdediging is het nieuws dat Timber fit is en naar verwachting kan starten. Arteta heeft aangegeven dat de Oranje-international klaar is voor de finale. Centraal achterin vormen Gabriel Magalhães en William Saliba een ijzersterk duo.

Op linksachter lijkt Riccardo Calafiori de voorkeur te krijgen, hoewel Timber ook op die positie uit de voeten kan. De keuze voor Timber op rechtsachter biedt meer aanvallende impulsen, maar betekent ook dat Ben White mogelijk genoegen moet nemen met een plek op de bank. Op het middenveld heeft Arteta de luxe van meerdere opties. Declan Rice is een zekerheid als controlerende middenvelder, terwijl Martin Ødegaard als aanvallende middenvelder opereert.

De vraag is wie de tweede controleur wordt naast Rice. Mikel Merino, Martín Zubimendi en Myles Lewis-Skelly zijn de kanshebbers. Vooral Lewis-Skelly heeft de laatste weken indruk gemaakt en lijkt de voorkeur te krijgen vanwege zijn dynamiek en balvastheid. In de aanval is Bukayo Saka op rechts een vaste waarde.

In de spitspositie staat Arteta voor een dilemma: Kai Havertz of Viktor Gyökeres? Havertz heeft ervaring op het hoogste niveau, maar Gyökeres is dit seizoen de clubtopscorer met indrukwekkende cijfers. De verwachting is dat Arteta kiest voor de Zweedse spits vanwege zijn doelpuntenproductie. Op linksbuiten is de concurrentie groot met Leandro Trossard, Noni Madueke en Gabriel Martinelli.

Trossard heeft de laatste wedstrijden zijn kans gegrepen en lijkt de basisplaats te krijgen. De vermoedelijke opstelling van Arsenal luidt dan ook: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Ødegaard; Saka, Gyökeres, Trossard. Deze opstelling combineert ervaring met jeugdig elan en biedt de nodige flexibiliteit. PSG heeft met spelers als Ousmane Dembélé en Kylian Mbappé gevaarlijke aanvallers, dus de verdediging zal op scherp moeten staan.

Arteta zal hopen dat zijn tactische keuzes de juiste blijken te zijn om de belangrijkste prijs in het clubvoetbal binnen te halen. De spanning is om te snijden en heel Nederland, met name de fans van Arsenal, kijkt reikhalzend uit naar deze finale





PSG en Arsenal strijden om Champions League-titelParis Saint-Germain en Arsenal treffen elkaar in de Champions League-finale na een indrukwekkende knockout-fase. De ploegen zijn aan elkaar gewaagd en beloven een spannende eindstrijd.

Arsenal-twintig jaar na verloren Champions League-finale: Pires en Eze over nieuwe kansTwintig jaar na de verloren Champions League-finale tegen Barcelona kijkt Robert Pires terug op het emotionele verlies en ziet overeenkomsten tussen het huidige Arsenal en zijn team van toen. Tegelijkertijd droomt huidig speler Eberechi Eze van een titel, terwijl Kai Havertz ervaring heeft uit het overwinnen van de finales.

Arsenal en PSG strijden om Champions League titelArsenal en Paris Saint-Germain nemen het in de finale van de Champions League tegen elkaar op. Beide ploegen zijn al kampioen in eigen land. De wedstrijd vindt plaats in Boedapest.

Jurriën Timber bij selectie Arsenal voor Champions League-finaleJurriën Timber is fit genoeg bevonden om met Arsenal mee te reizen voor de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain. Hij zit voor het eerst in ruim twee maanden bij de wedstrijdselectie en kan volgens trainer Arteta zelfs starten.

