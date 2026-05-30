Arsenal verliest Champions League-finale van PSG na penalty's

Een gedetailleerd verslag van de Champions League-finale tussen Arsenal en Paris Saint-Germain, inclusief de cruciaal momenten, statistieken en de significatie van de uitkomst voor beide clubs.

Arsenal heeft zaterdagavond gefaald om de eerste Champions League -titel in de clubgeschiedenis te veroveren. In de eindstrijd, die beslist werd via een straffschietcompetitie, onderlag de Londenaren aan Paris Saint-Germain.

Het clash tussen beide teams bleef scoreloos na 90 minuten, hoewel Arsenal vroeg in de wedstrijd leidde via een doelpunt van Kai Havertz. Ousmane Dembélé scoorde later de gelijkmaker voor PSG, waarna de overheersing in het laatste deel van de tweede helft naar beide kanten schoven, maar geen van beide ploegen meer een doelpunt maakten.

In de daaropvolgende penalty's misten Eberechi Eze en Gabriel Magalhães voor Arsenal, waardoor PSG zijn tweede titel op rij en de eerste in de geschiedenis van de club behaalde. De teleurstelling bij Arsenal was groot, te meer omdat het team grote kansen had gecreëerd, vooral in de eerste helft. Met name de aanval van Arsenal, met onder andere Havertz en Bukayo Saka, toonde perioden van groot potentieel, maar de afwerking ontbrak op cruciale momenten.

PSG toonde veerkracht en kalmte onder druk, met name doelman Gianluigi Donnarumma die een keyrol speelde door minimaal te blijven en enkele strafschoppen te weren.





