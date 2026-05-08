Arsenal-supporters worstelen met reisplannen voor Champions League-finale in Boedapest

Arsenal-fans hebben moeite om naar Boedapest te reizen voor de Champions League-finale tegen PSG. Vliegtickets zijn schaars en duur, hotels zijn uitverkocht en supporters zoeken alternatieve routes via Wenen, Bratislava en Boekarest. Ondanks de beperkte tickets verwachten ze een massale opkomst van tweehonderdduizend supporters.

Heb je rond 30 mei een vlucht naar Boedapest in gedachte? Nou, vergeet het maar. Als er al rechtstreekse vluchten vanuit Londen beschikbaar zijn kosten deze al zo'n 1732 euro (1500 pond).

'Maar over het algemeen is Boedapest zelf per vliegtuig amper te bereiken', vertelt reisexpert en seizoenkaarthouder van Arsenal Tom Hall aan Hoewel Arsenal slechts 16.824 tickets heeft gekregen - de prijzen lopen uiteen van 70 tot 950 euro - voor de Champions League-finale tegen PSG, is de verwachting dat er veel meer supporters naar Hongarije zullen afreizen. Rice sprak na de gewonnen halve finale tegen Atlético Madrid uit dat hij hoopt op de steun van tweehonderdduizend Arsenal-supporters.

Vele van hen gaan een slapeloze nacht tegemoet. Binnen een straal van dertig kilometer van Boedapest zijn er, op een enkele luxe suite na, geen hotelkamers meer beschikbaar.

'Aangezien de wedstrijd op zaterdagavond is, is het niet uitgesloten dat je tot in de vroege uurtjes opblijft op zondag. ' Probeer eerst maar eens Boedapest te bereiken. Volgens Hall zijn er een hoop Arsenal-fans die vliegtickets naar Wenen, Bratislava en Boekarest hebben geboekt om vanuit daar de reis per bus of trein te vervolgen.

'Er is ook een busverbinding van Londen naar Boedapest, maar het nadeel is dat die reis 48 uur duurt en je een nacht moet doorbrengen in Neurenberg. ' Er is vast over nagedacht, maar de vraag is of zij dan wel op tijd terug zijn in Londen voor een mogelijke huldiging. Volgens verschenen er woensdag berichten dat er de dag na de finale, mits die wordt gewonnen, al een trofeeënparade in Boedapest zal plaatsvinden. Arsenal heeft daarover nog niets naar buiten gebracht. Bicycling.n





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arsenal Champions League Boedapest PSG Reizen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arsenal in Champions League-finale: Een tactische clash tussen aanval en verdedigingNa een overwinning op Atlético Madrid bereikt Arsenal de finale. Nu wacht de uitslag van de spectaculaire kraker tussen PSG en Bayern München om de tegenstander te bepalen.

Read more »

Bayern en PSG treffen elkaar in Champions League halve finaleRaphael Guerreiro en Lennart Karl keren terug bij Bayern München, terwijl PSG Achraf Hakimi mist in de terugwedstrijd van de halve finale van de Champions League.

Read more »

PSG en Arsenal strijden om de Champions League-titel op 30 mei in BoedapestDe finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal vindt plaats op 30 mei in de Puskás Aréna in Boedapest. PSG plaatste zich na een spannend gelijkspel tegen Bayern München, terwijl Arsenal zich al eerder had gekwalificeerd. De wedstrijd belooft een spectaculair duel te worden tussen twee van de beste teams van Europa.

Read more »

Boulahrouz voorspelt overwinning PSG in Champions League-finale tegen ArsenalAnalist Khalid Boulahrouz is ervan overtuigd dat Paris Saint-Germain de Champions League-titel zal winnen, terwijl collega Youri Mulder voorzichtiger is over de kansen van Arsenal.

Read more »