Arsenal struikelt tegen Bournemouth, Liverpool wint en Wieffer schittert bij Brighton

Arsenal verliest verrassend van Bournemouth in de Premier League, terwijl Liverpool weer een overwinning boekt. Mats Wieffer is de uitblinker bij Brighton tegen Burnley. Een overzicht van de laatste Premier League-wedstrijden.

Koploper Arsenal heeft punten laten liggen in de Premier League , met een onverwachte nederlaag tegen Bournemouth . De wedstrijd in eigen huis eindigde in een 2-1 verlies, wat de druk op de ploeg van Mikel Arteta verder opvoert. Ondertussen heeft Liverpool , na een reeks van drie nederlagen, weer een overwinning geboekt door Fulham met 2-0 te verslaan op Anfield.

De voorsprong van Arsenal op Manchester City, die zondag tegen Chelsea speelt, bedraagt nog steeds negen punten, maar Arsenal heeft wel twee wedstrijden meer gespeeld. De laatste weken laten tekenen van een minder soepele periode zien voor Arsenal. Eerder al verloren ze van Southampton in de FA Cup en de League Cup-finale van Manchester City, wat aantoont dat de concurrentie steeds sterker wordt. De nederlaag tegen Bournemouth werd ingeluid door een doelpunt van Eli Junior Kroupi, die profiteerde van een ongelukkig moment in de Arsenal-verdediging. Justin Kluivert was er niet bij voor Bournemouth vanwege een knieblessure, terwijl Jurriën Timber nog altijd herstellende is bij Arsenal. Arsenal kwam nog wel op gelijke hoogte via een penalty van Viktor Gyökeres, maar Bournemouth bleef gevaarlijk en wist uiteindelijk de winnende treffer te scoren via Alex Scott. De eindfase van de wedstrijd kon Arsenal geen gelijkspel meer bezorgen. \Liverpool herpakte zich na de nederlagenreeks met een overtuigende overwinning. De jonge Rio Ngumoha, pas 17 jaar oud, schoot de ploeg op voorsprong en werd daarmee de jongste doelpuntenmaker voor Liverpool op Anfield. Mohamed Salah verdubbelde later de score, mede dankzij het voorbereidende werk van Ngumoha. Trainer Arne Slot liet Salah in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain op de bank, wellicht om hem te sparen voor de returnwedstrijd die er nu aankomt. De overwinning van Liverpool is een belangrijke opsteker in een seizoen waarin de resultaten soms wisselvallig zijn. De focus ligt nu volledig op de Champions League, waar een sterke prestatie nodig is om de volgende ronde te bereiken. De prestaties van de jongelingen, zoals Ngumoha, tonen aan dat de jeugdopleiding van Liverpool veel talent herbergt en een belangrijke rol kan spelen in de toekomst van de club.\Brighton & Hove Albion heeft een overtuigende overwinning behaald tegen Burnley, met Mats Wieffer als grote man. Wieffer scoorde twee keer, waaronder een prachtige treffer van buiten de zestien meter, en leidde Brighton naar een 2-0 overwinning. De overwinning brengt Brighton op de negende plaats in de Premier League, terwijl Burnley diep in de problemen zit. Burnley staat momenteel negentiende en heeft een achterstand van twaalf punten op de veilige zeventiende plek, met nog zes wedstrijden te gaan. De overwinning voor Brighton onderstreept de sterke positie van de club in de competitie, terwijl de situatie van Burnley steeds zorgwekkender wordt. De focus bij Burnley zal nu liggen op het vechten tegen degradatie, met de hoop op het behalen van voldoende punten in de resterende wedstrijden om in de Premier League te kunnen blijven





