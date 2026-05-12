Arsenal's Ben White Suffers Serious Knee Injury, Set to Miss Season

Arsenal defender Ben White has suffered a serious knee injury and will miss the rest of the season. The news comes after he was replaced in the West Ham United game due to a knee injury. The club has confirmed the severity of the injury, stating that White will not be able to play this season.

Arsenal heeft een flinke tegenvaller uit de ziekenboeg te verwerken gekregen. Ben White , die de geblesseerde Jurriën Timber de afgelopen weken verving, heeft zijn laatste wedstrijd van het seizoen namelijk al gespeeld.

Afgelopen zondag liep de Engelse verdediger een 'ernstige blessure' op tegen West Ham United. Eerder op dinsdag sijpelde vanuit de Engelse pers het nieuws al door dat de kwetsuur van White ernstig is. Nu heeft Arsenal dat nieuws bevestigd. White zal dit seizoen niet meer in actie komen, zo bevestigen The Gunners.

Doordat Arsenal spreekt van 'een ernstige blessure aan de binnenste knieband' ligt een langere absentie zelfs voor de hand. Het nieuws is een hard gelag voor Arsenal en White zelf. Door de enkelblessure van Timber deed manager Mikel Arteta de laatste weken steevast een beroep op de 28-jarige verdediger, die nu de ontknoping in de Engelse titelstrijd en de Champions League-finale zal moeten missen.

Volgens The Mirror hoopt men bij Arsenal erop dat Timber in de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain wel weer van de partij is. Het is de bedoeling dat de Oranje-international deze week weer gaat trainen. In de Premier League speelt Arsenal nog tegen Burnley (maandag 18 mei) en Crystal Palace (zondag 24 mei). Als die wedstrijden worden gewonnen, is de Premier League-titel een feit voor Arteta en zijn ploeg.

