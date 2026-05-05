Arsenal op weg naar Champions League-finale na spannende wedstrijd tegen Atlético Madrid

Arsenal staat op de drempel van een historische prestatie door voor het eerst in twintig jaar de Champions League-finale te kunnen halen. In een spannende wedstrijd tegen Atlético Madrid toonde de ploeg van Mikel Arteta veerkracht en kwaliteit. Met een 1-0 voorsprong na een doelpunt van Bukayo Saka, lijkt Arsenal de finale binnen handbereik. Ondanks de druk van Atlético, dat al tien jaar wacht op een finaleplaats, blijft Arsenal de bovenliggende partij. De wedstrijd werd gekenmerkt door emoties, kansen en tactische beslissingen van trainers Mikel Arteta en Diego Simeone. Ook de afwezigheid van Jurriën Timber en de mogelijke afscheidswedstrijd van Antoine Griezmann speelden een rol in dit belangrijke duel.

Vanavond wordt de eerste finalist van dit Champions League -seizoen bekend. Wij volgen alles rond de wedstrijd Arsenal - Atlético Madrid in dit blog. ARS-ATL | 86' Sørloth mist een enorme kans.

Oei! Daar mist oud-FC Groningen-aanvaller Sørloth een behoorlijke mogelijkheid. De spits trapt vol over de bal heen en dus is de mogelijkheid verkeken. Spanning op de tribune in Londen.

Er zijn fans die huilen, er zijn fans die de handen voor het gezicht slaan. De Arsenal-supporters houden het niet meer. De eerste finale in 20 jaar komt steeds dichterbij. Atlético zoekt de aanval maar krijgt niet veel kansen.

Nu schiet Llorente een keer op doel, maar zijn schot is niet krachtig genoeg. Als er dan mogelijkheden zijn, moet Atlético het wel beter gaan uitspelen. Vooralsnog blijft Arsenal de voorsprong koesteren in dit duel. Het is een bekend gezicht, maar het vermaakt wel.

Simeone staat weer dansend, springend en schreeuwend langs de zijlijn. De Argentijn wil zijn ploeg zo graag naar voren schreeuwen, maar dat gaat nog niet zo makkelijk vandaag. Dit is opmerkelijk. Atlético Madrid moet een doelpunt maken, maar trainer Simeone haalt zijn beide aanvallers, Griezmann en Álvarez er vanaf.

Laatstgenoemde zou geblesseerd zijn geraakt. Wat nog opmerkelijker is, is dat Simeone na 65 minuten spelen al zijn wissels er al doorheen heeft gejaagd. Wat een enorme kans voor Gyökeres. De Zweedse aanvaller hoeft alleen maar een voorzet van Hincapié tegen de touwen te schieten, maar de spits ziet zijn inzet uiteindelijk hoog over gaan.

De handen slaat hij daarna voor zijn gezicht, de spits weet zelf ook wel dat deze bal er wel in had gemoeten. Oei! Hier had Atlético toch wel een penalty kunnen krijgen. Calafiori gaat op de voet staan bij Griezmann, maar de scheidsrechter wil er niet aan.

Ook de VAR, die er naar heeft gekeken, wil zijn vingers er niet aan branden. Maar duidelijk is wel dat Atlético zich dus wat vaker begint te begeven in het strafschopgebied van de Engelsen. En dat is ook wel nodig natuurlijk. Met een 1-1 stand komt er vanavond namelijk een verlenging.

Daar is Simeone er in een keer vandoor. Hij omspeelt doelman Raya en dan lijkt hij te kunnen scoren, maar Gabriel grijpt op het juiste moment in. De verdediger lijkt daarmee een penalty te veroorzaken, maar de tackle is uitstekend. Het is daarna ook meteen rust.

Zo gaan de Engelsen toch nog met een voorsprong de kleedkamer in. Het is wel verdiend, want de ploeg van Arteta was het meest op zoek naar de openingstreffer. En uit het niets is het 1-0! Deze hele stugge halve finale wordt opengebroken.

Het is Saka die hem van dichtbij maakt. Gyökeres geeft de bal voor, dan haalt Trossard uit. Oblak kan de bal keren, maar tikt hem in de voeten van Saka. De buitenspeler mag dan vrij makkelijk zijn doelpunt maken.

Hoewel beide ploegen echt wel hun best doen om de aanval te zoeken is het voor de echte voetbalfans nog even doorbijten. Grote kansen zijn er na een half uur spelen nog niet echt geweest. Dit was een leuke aanval van Arsenal. Na een goede combinatie gaat Saka de diepte in.

De buitenspeler legt de bal voor, maar dan wordt de voorzet weggewerkt. Gabriel plukt de bal op en haalt hard en laag uit. Zijn schot verdwijnt net naast het doel. En daar is het eerste werk voor Raya.

Griezmann wordt diep gestuurd in het strafschopgebied en trekt de bal voor het doel. Raya tikt de bal in de voeten bij middenvelder Simeone, maar Arsenal-middenvelder Rice voorkomt met een geweldige tackle een schot op doel. Na negen minuten voetballen hebben beide teams al een schotkans gehad. Álvarez schoot net naast en Calafiori schoot hoog over.

Nog geen werk voor beide doelmannen, maar de intentie om aan te vallen is er dus wel bij beide ploegen. Het zou zomaar eens de laatste wedstrijd kunnen zijn van Antoine Griezmann in Europees verband. De 35-jarige aanvaller verlaat aan het einde van het seizoen Atlético en dus kan het bij een nederlaag zomaar eens over zijn op het hoogste voetbalniveau. Jurriën Timber ontbreekt nog altijd bij Arsenal.

De Oranje-international is ook vanavond niet fit genoeg om te spelen vanwege een liesblessure. Timber speelde op 14 maart tegen Everton zijn laatste wedstrijd. Het blijft ook onduidelijk wanneer de verdediger weer aan een rentree mag denken. Dat betekent voorlopig dus ook nog geen goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman richting het WK voetbal, dat volgende maand van start gaat.

Arteta staat met Arsenal op de drempel van een bijzondere prestatie. De Londense topclub kan voor het eerst in twintig jaar de Champions League-finale halen. Nu we na twintig jaar weer in deze positie zijn, hebben we honger om deze wedstrijd te winnen en door te gaan naar de finale, stelde de coach gisteren. Eerder dit Champions League-seizoen, in oktober, versloeg Arsenal Atlético Madrid met 4-0.

Als het zo gemakkelijk zou zijn, zou het geweldig zijn. We hebben veel vertrouwen in wat we doen. Atlético Madrid wacht al tien jaar op een Champions League-finale





