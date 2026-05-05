Arsenal bereikt voor de tweede keer in de geschiedenis de finale van de Champions League

Arsenal heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor de finale van de Champions League. De club vierde uitbundig met de supporters en kijkt uit naar de wedstrijd in Boedapest tegen de winnaar van Bayern München - Paris Saint-Germain. Mikel Arteta wordt geprezen voor zijn leiderschap en tactische inzichten.

Wat een ongelooflijke taferelen in het Emirates Stadium. De spelers en stafleden van Arsenal gingen uit hun dak toen de club zich voor de tweede keer in de geschiedenis plaatste voor de finale van de Champions League .

De supporters feestten uitbundig met de ploeg, die na een intensieve wedstrijd de overwinning binnenhaalde.

'Het was als een symfonie', zei Clarence Seedorf. 'Ze gaven elkaar energie en vochten voor elke bal. ' Op 30 mei neemt Arsenal het in Boedapest op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de club heeft Arsenal de kans om de beker met de grote oren te winnen.

Wesley Sneijder is diep onder de indruk van de prestatie.

'Ik kan het niet vaak genoeg roepen, maar Arteta verdient echt een standbeeld. Het is zo knap dat je met deze ploeg de finale haalt en alle andere wereldploegen achter je laat', vertelde hij.

'Ze moesten vechten, ploeteren en strijden voor elke bal en toen ze de kans kregen om op een 1-0 voorsprong te komen, grepen ze die. Ze zetten alles op het spel en dat was genoeg om hen naar Boedapest te leiden', aldus de topscorer aller tijden van de Premier League. Theo Walcott, een oud-speler van Arsenal, was ook vol lof.

'Sommige mensen hier waren nog niet eens geboren toen ze voor het laatst de finale haalde (2006, red. ). Kunnen ze de stap zetten om hem te winnen? Misschien zijn we wel zo'n goed team dat het dit jaar kan', besloot Walcott.

De prestatie van Arsenal wordt gezien als een van de grootste in de clubgeschiedenis. De ploeg heeft zichzelf opnieuw uitgevonden onder leiding van Mikel Arteta, die met zijn tactische inzichten en leiderschap de club naar nieuwe hoogtes heeft gebracht. De supporters kijken uit naar de finale en hopen dat hun team de historische overwinning zal behalen. Het is een moment van trots voor de club en de fans, die jarenlang hebben gewacht op dit soort successen.

De finale in Boedapest belooft een spannende wedstrijd te worden, waarbij Arsenal alles zal geven om de Champions League-titel binnen te halen





