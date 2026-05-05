Arsenal bereikt Champions League-finale na spannende overwinning op Atlético Madrid

Arsenal heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League na een 1-0 overwinning op Atlético Madrid. Bukayo Saka scoorde het enige doelpunt in een spannende wedstrijd. Het is voor het eerst sinds 2006 dat Arsenal in de finale staat. De finale vindt plaats op 30 mei in Budapest.

Arsenal heeft zich dinsdagavond ten koste van Atlético Madrid geplaatst voor de finale van de Champions League . Na de heenwedstrijd in Spanje (1-1) wonnen de Engelsen de return met 1-0.

Bukayo Saka maakte het enige doelpunt in het stroeve, maar razend spannende duel. Arsenal en Atlético bleken in de eerste krachtmeting in Madrid al redelijk aan elkaar gewaagd. Jurriën Timber ontbrak die avond, en moest ook dinsdagavond in Londen toekijken. De Oranje-international is nog altijd geblesseerd.

Van een afstandje zag hij zich in het Emirates Stadium een voorzichtige openingsfase voltrekken. Het publiek veerde op toen Declan Rice na 12 minuten, met een geweldige sliding, een openingstreffer van Atlético voorkwam. Zelf kon Arsenal daar, ondanks behoorlijk wat balbezit en legio hoekschoppen, niet zoveel tegenover zetten. Tot het aanbreken van minuut 44.

Toen tikte Saka van dichtbij nadat Atlético-keeper Jan Oblak het eerdere schot van Leandro Trossard nog wist te keren: 1-0. Analist Wesley Sneijder werd behoorlijk afgekraakt. Ik zei na 35 minuten: de UEFA moet ingrijpen, verzuchtte de analist in de rust van het duel. In de tweede helft schroefde Atlético het tempo wat op.

Dat resulteerde in een grote kans voor Giuliano Simeone, maar de zoon van trainer Diego Simeone kwam niet tot scoren. Dat omdat Arsenal-verdediger William Saliba daar met een ingreep een stokje voor stak. Even werd er door de VAR nog gekeken naar een potentiële strafschop, maar die kwam er niet. Een penalty voor Atlético kwam er ook niet toen Riccardo Calafiori even later op de voet van Antoine Griezmann ging staan.

Diezelfde Griezmann werd kort daarna door Simeone naar de kant gehaald. Maar daar bleef het niet bij. De Argentijnse trainer besloot tegelijkertijd ook nog Julian Álvarez, zijn topspits, te wisselen. Na de nodige stootkracht te hebben ingeleverd, ging Atlético vrij tandeloos op zoek naar de 1-1.

Maar de Spanjaarden beten zich keer op keer stuk op het uitstekend georganiseerde Arsenal, dat de zege over de streep trok en zich daarmee plaatste voor de finale van de Champions League. Het is voor het eerst dat Arsenal meedoet in de eindstrijd van het miljardenbal. Dat deed Arsenal, dat ook nog op koerst ligt voor de Premier League-titel, voor het laatst in 2006. Toen was FC Barcelona met 2-1 te sterk.

Wie Arsenal treft in die finale, die op 30 mei gespeeld wordt in Budapest, komen we woensdagavond te weten. Dan spelen Bayern München en Paris Saint-Germain deel twee van het nu al historische tweeluik. De Fransen verdedigen een 5-4 voorsprong in Duitsland. Handig om te weten.

