Arsenal bereidt nieuw contract voor voor succesvolle trainer Mikel Arteta

Na een reeks indrukwekkende resultaten en een plek in de finale van de Champions League wil Arsenal Mikel Arteta deze zomer een nieuw contract aanbieden om hem langer aan de club te binden.

De toekomst van Mikel Arteta bij Arsenal lijkt steviger verankerd dan ooit. Volgens de gerenommeerde transferexpert Fabrizio Romano zijn de plannen binnen de Londense club zeer helder: de Spaanse hoofdtrainer moet deze zomer een gloednieuw contract aangeboden krijgen.

Hoewel Arteta op papier nog vastligt tot de zomer van 2027, wil het bestuur van de Gunners nu alvast actie ondernemen om de stabiliteit en de opwaartse lijn van het team te waarborgen. De club bevindt zich momenteel in een fantastische periode en de resultaten op het veld spreken voor zich.

Arsenal voert op dit moment de ranglijst van de Premier League aan, een prestatie die getuigt van de enorme groei die de ploeg heeft doorgemaakt onder leiding van de Spanjaard. De euforie in Londen is bovendien compleet na de recente successen in het Europese voetbal. Dinsdagavond wist de club zich met een nipte maar cruciale 1-0 zege op Atletico Madrid te plaatsen voor de finale van de Champions League, wat de ultieme bekroning zou kunnen zijn van een uitzonderlijk seizoen.

Het besluit om Arteta een nieuw contract aan te bieden, is overigens niet op het laatste moment genomen. Volgens de berichten van Romano was deze strategische keuze al in maart van dit jaar gemaakt door de clubleiding. De reden dat de officiële gesprekken nog niet hebben plaatsgevonden, is simpel: focus. Zowel de club als de trainer zijn het erover eens dat de huidige fase van het seizoen te kritiek is om afgeleid te worden door administratieve zaken of contractonderhandelingen.

De slotfase van het competitiejaar is vaak het moment waarop titels worden gewonnen of verloren, en Arteta wil zijn volledige energie en aandacht richten op de spelers en de tactiek om die felbegeerde prijzen binnen te slepen. Desondanks is er geen sprake van spanning tussen de beide partijen. Integendeel, Arteta zou met veel enthousiasme uitkijken naar de komende gesprekken over zijn nieuwe verbintenis.

Hij ziet de uitbreiding van zijn contract als een teken van vertrouwen in zijn visie en de manier waarop hij de club heeft getransformeerd tot een titelkandidaat. Kijkt men terug naar het pad dat Mikel Arteta heeft afgelegd, dan is het bewonderenswaardig hoe snel hij de overstap van het veld naar de zijlijn heeft gemaakt.

In 2016 besloot hij zijn professionele voetbalkarière te beëindigen, maar hij bleef direct betrokken bij de sport door als assistent-trainer aan de slag te gaan bij Manchester City. Onder de vleugels van Pep Guardiola leerde hij de fijne kneepjes van het moderne, tactische voetbal, wat hem later een enorme voorsprong gaf bij zijn eigen hoofdcoach-avontuur. In 2019 maakte hij de stap naar Arsenal, waar hij een proces van wederopbouw startte.

Sinds die tijd heeft hij de club vuelto naar een nieuwe identiteit, gekenmerkt door discipline en een aanvallende speelstijl. Tot nu toe heeft hij drie trofeeën in zijn prijzenkast gebracht, waaronder één FA Cup en twee keer de League Cup. Hoewel critici in het verleden soms twijfelden aan zijn aanpak, bewijst de huidige vorm van de Gunners dat zijn methode werkt.

De focus ligt nu volledig op het behalen van de Premier League-titel en de Champions League-beker, wat de status van Arteta als een van de beste trainers van Europa definitief zou bevestigen





