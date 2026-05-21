Arrestie van drugscrimineel Bolle Jos Leijdekkers dichtbij, maar mislukt

Nederland probeert al jaren om drugscrimineel Bolle Jos Leijdekkers uit Breda uitgeleverd te krijgen, maar Sierra Leone negeert ieder rechtshulpverzoek. Vanaf dat moment deden het OM en de regering er alles aan om Sierra Leone tot arrestatie en uitlevering te bewegen. Een unieke operatie werd maandenlang voorbereid en had als doel een einde te maken aan de criminele praktijken van Leijdekkers vanuit Sierra Leone. De arrestatieactie ging uiteindelijk niet door omdat Leijdekkers zich niet verplaatste. Justitie wil de operatie bevestigen of ontkennen, maar zegt op hem te blijven jagen.

Vorige week sprak De Telegraaf onthult donderdag dat een arrestatie onlangs heel dichtbij was. Speciale eenheden van de Nationale Politie en Koninklijke Marine verschansten zich voor de kust van West-Afrika op een speciaal 'undercoverschip' na een tip dat Leijdekkers per boot vanuit Sierra Leone naar buurland Liberia zou varen. De unieke operatie werd maandenlang voorbereid en had onder meer als doel een einde te maken aan de criminele praktijken van Bolle Jos vanuit Sierra Leone.

De arrestatieactie ging uiteindelijk niet door omdat Bolle Jos zich niet verplaatste. Justitie wil de operatie bevestigen noch ontkennen maar zegt op hem te blijven jagen.

'Zijn arrestatie heeft onze grootste prioriteit', aldus een woordvoerder van het OM. De Bredase drugsbaas moet in Europa nog tientallen jaren celstraf uitzitten. Zo werd Jos Leijdekkers in België al in verschillende rechtszaken bij verstek veroordeeld tot in totaal 57 jaar cel. In juni 2024 kreeg hij in Nederland 24 jaar gevangenisstraf voor internationale handel in cocaïne en het geven van opdracht voor een liquidatie.





Jos Leijdekkers uit Breda veroordeeld tot acht jaar cel voor drugssmokkel vanuit Sierra Leone naar AntwerpenJos Leijdekkers uit Breda, ook bekend als 'Bolle Jos', heeft dinsdag van de rechter in België acht jaar cel gekregen voor drugssmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. De rechter heeft ook twintig handlangers van Bolle Jos schuldig bevonden aan de drugssmokkel en hen celstraffen opgelegd van achttien maanden tot tien jaar. Nederland probeert hem uitgeleverd te krijgen, maar tot nu toe zonder resultaat.

Celstraffen en boetes voor Jos Leijdekkers en handlangers om drugssmokkel BelgiëDe drugs zaten verstopt in een container en kwamen in oktober 2023 via de Antwerpse haven binnen. Het gaat om een van de grootste vangsten ooit in België.

Vader Bolle Jos is vrijgesproken van witwassen horloges - rechtbank 'twee weken terug'De vader van Bolle Jos is vrijgespraakt van het witwassen van een horloge. Ondanks het hebben vanentwee horloges bij een huisinspectie in januari 2023, waarin de herkomst van de horloges twijfelachtig leek. De officier van justitie ontviel 1 uur earlier 1 van de horloges vanwege gebrek aan bewijs. Later in de procedure zullen Bolle Jos' moeder en zus uit Breda naar de rechtbank voor witwassen staan.

'Justitie was heel dicht bij arrestatie van drugsbaron Bolle Jos'Justitie was deze maand ongekend dicht bij de arrestatie van 's lands meest gezochte drugscrimineel Bolle Jos Leijdekkers (34), uit Breda, dat meldt De Telegraaf.

