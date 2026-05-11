Arnold Bruggink: 'Ajax kwetsbaar tegen standaardsituaties' na nederlaag tegen FC Utrecht

ESPN-analist Arnold Bruggink reageert op de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht en stelt dat de ploeg kwetsbaar is tegen standaardsituaties. Hij mist persoonlijkheden in het elftal van de Amsterdammers en vreest dat de play-offs tegen NEC en FC Twente de club verder zullen treffen.

Arnold Bruggink kan niet geloven dat Ajax in de slotseconden in het mes liep tegen FC Utrecht. De ESPN-analist mist persoonlijkheden in het elftal van de Amsterdammers, vertelt hij in de rubriek Bellen met.

Ajax begon sterk voor FC Utrecht, maar liet de kansen onbenut en zakte na rust ver terug. Wout Weghorst poetste nog wel de openingstreffer van Niklas Vesterlund weg, maar diep in blessuretijd ging het alsnog mis. Mike van der Hoorn kopte raak uit een hoekschop.

"Ik zat echt met verwondering te kijken. Als je weet dat deze belangen op het spel staan en bij een hoekschop kan de beste kopper van FC Utrecht de bal zo binnenkoppen, dan gaat er echt iets niet goed",.

"Ajax is heel kwetsbaar bij standaardsituaties. Ik mis gewoon persoonlijkheid bij Ajax... Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen. De play-offs in het stadion van Volendam zou dit dan ook helemaal afmaken.

Als dat er dan nog bij komt, dan weet je wel wat voor seizoen je hebt gehad.

" Ajax zakte door de nederlaag tegen Utrecht naar de vijfde plaats in de Eredivisie. NEC en FC Twente hebben respectievelijk één en drie punten meer. Dank je wel Front076. Jullie bewijzen onze club weer een enorme dienst, stelletje doorgesnoven kut-pubers. 50 van die kutpubers verzieken het weer. 19.950 mensen wilden gewoon op een normale manier afscheid nemen van onder andere Kemper, die er nog even twee injast in zijn afscheidswedstrijd.

Echt zo ziek van dat kansloze tokkievolk dat denkt dat ze groter of belangrijker zijn dan onze club. Nep supporters





