Arno Vermeulen: Kees Smit kan voor een 'fooi' vertrekken, AZ vreest dit niet

Voetbaljournalist Arno Vermeulen analyseert de potentiële transfer van Kees Smit van AZ en schetst een scenario waarin het toptalent voor een relatief kleine som zou kunnen vertrekken, ondanks de miljoenen die AZ hoopt te ontvangen. Merijn Zeeman, algemeen directeur, reageert ontspannen op deze analyse.

AZ hoopt op een lucratieve verkoop van Kees Smit , met bedragen van tientallen miljoenen in het vizier. Echter, voetbaljournalist Arno Vermeulen schetst een alternatief scenario waarin het toptalent van de Alkmaarders theoretisch voor een relatief bescheiden bedrag zou kunnen vertrekken.

Vermeulen wijst op de complexiteit van het transfersysteem en de mogelijkheden die spelers hebben om hun contract af te kopen, waarbij hij specifiek refereert aan het 'Diarra-vonnis' en de implicaties van Europees recht. Volgens Vermeulen zou Smit, ondanks zijn contract van nog twee jaar, in theorie voor een fractie van de verwachte transfersom kunnen vertrekken als hij de arbitragecommissie van de KNVB zou benaderen. Dit zou gebaseerd zijn op de 'proportionele of voorzienbare regeling' binnen het Europees recht, wat hem in staat zou stellen zijn contract op te zeggen tegen een geringe vergoeding. Dit zou vervolgens de weg vrijmaken voor een transfervrije overstap naar topclubs zoals Manchester United, Manchester City, FC Barcelona of Real Madrid.

Vermeulen benadrukt dat, hoewel deze mogelijkheid bestaat en theoretisch voor elke speler openstaat, er tot op heden geen enkele speler van heeft geprofiteerd. Hij verklaart dat er een zekere angst heerst binnen de voetballerij, maar verwacht dat er vroeg of laat een speler zal zijn die deze stap durft te zetten.

De journalist legt uit dat de mogelijkheid bestaat voor spelers om hun contract af te kopen, en dat zaakwaarnemers deze dreiging vaak gebruiken als drukmiddel om de vraagprijs van een club te verlagen. Vermeulen illustreert dit door te stellen dat, als AZ een te hoge transfersom voor Smit zou vragen, de speler via de arbitragecommissie mogelijk voor slechts een paar ton zou kunnen vertrekken, ondanks de wens van de club om tientallen miljoenen te ontvangen. Dit benadrukt de machtsverhoudingen en de invloed van juridische procedures binnen de voetbalwereld.

Vermeulen wijst op het precedent van Lassana Diarra, die destijds betrokken was bij een complexe juridische strijd die de fundamenten van het FIFA-transfersysteem ter discussie stelde. De uitkomst van dit vonnis heeft consequenties voor de interpretatie van de vrijheid van spelers om te wisselen van club. De 'proportionele of voorzienbare regeling', die van toepassing is in het geval van Smit, zorgt ervoor dat de transfersom proportioneel moet zijn aan de resterende contractduur en het belang van de speler. Dit beschermt spelers tegen excessieve transferbedragen die hun carrières zouden kunnen belemmeren.

Merijn Zeeman, de algemeen directeur van AZ, reageert op de bespiegelingen van Vermeulen met een opmerkelijke kalmte. Hij geeft aan niet bang te zijn voor het scenario dat Vermeulen schetst en bagatelliseert de mogelijkheid. Zeeman benadrukt dat deze problematiek op dit moment niet relevant is voor AZ. Dit impliceert dat de club vertrouwen heeft in hun positie en de onderhandelingsmacht die ze hebben.

De reactie van Zeeman kan ook worden gezien als een signaal naar andere clubs en de speler zelf, dat AZ zich niet laat intimideren door de mogelijkheid van een afkoopregeling. De situatie rond Kees Smit blijft echter complex, waarbij de potentiële transferwaarde van de speler, de huidige wetgeving en de mogelijke juridische stappen die genomen kunnen worden allemaal van invloed zijn. De uitspraken van Vermeulen hebben een interessante dynamiek gecreëerd, die de aandacht vestigt op de nuances en de juridische mogelijkheden binnen de voetballerij.

Het toont aan dat er meer factoren meespelen dan alleen de vraagprijs en de interesse van andere clubs. De toekomst van Kees Smit bij AZ zal afhangen van een samenspel van factoren, waaronder de transfermarkt, de onderhandelingsvaardigheden van beide partijen en de eventuele bereidheid van de speler om zijn contract juridisch aan te vechten.





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kees Smit AZ Arno Vermeulen Transfer Afkoopregeling Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Geliefde ganzen doodgereden, mogelijk met opzet: 'Botjes staken uit de poten''Ik ben er ziek van.' Een drama op de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Een ganzenfamilie is zaterdagochtend aangereden, mogelijk bewust.

Read more »

Erehaag en nederlaag voor kersverse kampioen ADO, maar nog geen schaalDe gemeente Dordrecht heeft vanwege veiligheidsredenen niet ingestemd met een schaaluitreiking

Read more »

Read more »

Van Persie kan niet beschikken over een fitte selectie: 'Het is wat het is'Robin van Persie kan niet beschikken over een volledig fitte selectie bij Feyenoord. Jordan Bos is afwezig bij de Rotterdammers. Luciano Valente, Anis Hadj Moussa en Jakub Moder waren een twijfelgeval, maar staan wel in de basis.

Read more »

'Het niveau dat AZ vandaag gehaald heeft, is een voorbeeld voor ons'SC Heerenveen verkeerde in bloedvorm en hoopte zondag een stap richting de directe Europese tickets te kunnen zetten. AZ bleek in Alkmaar echter een maat te groot te zijn: 3-0 . Natuurlijk was Heerenveen-trainer Robin Veldman daar teleurgesteld over, maar hij wil het grotere plaatje vooral niet direct uit het oog verliezen.

Read more »

Weekend vol emotie: Hereniging oorlogsveteraan, bijzondere inzamelactie en sportieve prestatiesEen overzicht van het weekend met een ontroerende hereniging van een oorlogsveteraan, een indrukwekkende inzamelactie voor De Opkikker, de sportieve prestaties van NEC en ernstige verkeersongelukken.

Read more »