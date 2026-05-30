Arne Slot verlaat Liverpool

Arne Slot is niet langer trainer van Liverpool , zo heeft de Engelse club zaterdagmiddag bevestigd na de bespreking van zijn contract. In een uitgebreid statement wordt de Nederlander bedankt voor de afgelopen twee seizoenen.

Het spreekt voor zich dat dit een moeilijke beslissing is geweest voor ons als club, zo valt er te lezen. De bijdrage die Arne heeft geleverd aan Liverpool FC in de periode dat hij bij ons was, is groot, waardevol en - het allerbelangrijkste voor zowel de supporters als voor onszelf - succesvol geweest.

Onze waardering voor alles wat hij heeft bereikt kan dan ook niet groter zijn, zeker omdat dit werd gedragen door zijn werkethiek, toewijding en expertise, waarmee hij heeft laten zien dat hij een absolute toptrainer is. Vanaf het eerste moment dat we Arne ontmoetten, was het duidelijk dat hij iemand is die verantwoordelijkheid niet alleen accepteert, maar juist omarmt.

Dat bleek toen hij instapte als hoofdtrainer, toen hij ons naar de Premier League-titel leidde en ook gedurende het afgelopen seizoen, waarin hij met de nodige uitdagingen en druk moest omgaan. Tegelijkertijd zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat verandering nodig is om de club vooruit te blijven helpen. Nogmaals: dit is geen beslissing die we lichtvaardig hebben genomen - integendeel.

We willen van deze gelegenheid gebruikmaken om onze waardering uit te spreken voor Arne, die altijd een bijzondere plek zal innemen in de geschiedenis van deze club als de trainer die Liverpool zijn 20e landstitel bezorgde. Die prestatie - des te indrukwekkender omdat hij die in zijn eerste seizoen behaalde - was het resultaat van uitstekend coachingswerk en leiderschap, dag in dag uit.

Daarnaast heeft hij de club geholpen door een van de moeilijkste periodes denkbaar, na het verlies van Diogo. De compassie en menselijkheid die hij toen toonde, zeggen veel over hem als persoon. We wensen Arne dan ook het allerbeste in het vervolg van zijn trainerscarrière en verwachten dat hij ook daar succesvol zal zijn. We doen dat in de wetenschap dat zijn nalatenschap bij Liverpool stevig staat en in de komende jaren alleen maar aan betekenis zal winnen.

Desondanks zijn we tot de conclusie gekomen dat de ontwikkeling van het team het beste gediend is met een andere koers. Dat doet niets af aan het werk dat Arne hier heeft verricht, noch aan het respect dat we voor hem hebben. Het is ook geen oordeel over zijn kwaliteiten, maar een keuze voor een andere aanpak.

Arne vertrekt met onze dankbaarheid, met een Premier League-titel op zijn naam en met de wetenschap dat hij en zijn familie altijd welkom zullen zijn op Anfield





Ibrahima Konaté verlaat waarschijnlijk LiverpoolTransferjournalist Ben Jacobs meldt dat Ibrahima Konaté zijn aflopende contract bij Liverpool niet zal verlengen. De Franse international, die 27 jaar oud is, was de vaste verdedigingspartner van Virgil van Dijk en speelde 153 wedstrijden voor de club. Ondanks een positieve uitspraak van Konaté in april, zijn onderhandelingen over een nieuwe verbintenis mislukt. Liverpool heeft al een vervanger in de vorm van landgenoot Jérémy Jacquet en zou al langer twijfels hebben over de kwaliteiten van Konaté.

