Arne Slot's Houdini-act nodig om Liverpool-ondergang te overleven

De Engelse pers heeft na de nieuwe nederlaag van manager Arne Slot bij Liverpool, waarin de ploeg met 4-2 werd verslagen door Aston Villa, getekend voor de Nederlandse manager. De nederlaag betekent dat Liverpool nog altijd niet zeker is van Champions League-voetbal volgend seizoen.

Arne Slot heeft een Houdini-act nodig om de ondergang bij Liverpool te overleven, zo kopt de Engelse pers na de nieuwe nederlaag van de Nederlandse manager.

De Reds gingen vrijdagavond met 4-2 onderuit op bezoek bij Aston Villa, ondanks twee doelpunten van aanvoerder Virgil van Dijk. Die goals konden Slot niet redden van alweer de negentiende (! ) nederlaag van het seizoen. Door het verlies is Liverpool nog altijd niet zeker van Champions League-voetbal volgend seizoen.

Liverpool is daarentegen een schim van wat het zou moeten zijn. Het feit dat ze zich nog steeds kunnen kwalificeren voor de Champions League zegt meer over hoe wisselvallig de Premier League is geweest dan dat het een grote prestatie is. Arne Slot weet dat de verantwoordelijkheid bij hem ligt en hoewel Fenway Sports Group, de eigenaren van Liverpool, nog steeds vertrouwen in hem heeft, loopt de druk van de fans op tot ondraaglijke niveaus.

Zich uit de positie redden waarin hij zich nu bevindt, zal een Houdini-act vereisen. Dezag een machteloze manager. Weer een nederlaag voor Liverpool betekent dat de ploeg van Arne Slot nog steeds niet verzekerd is van Champions League-voetbal volgend seizoen en die strijd kan tot de laatste speeldag duren, afhankelijk van de resultaten van Brighton en Bournemouth.

Slot greep naar zijn wisselspelers en bracht Florian Wirtz en Federico Chiesa in het veld, maar Villa was meedogenloos. vreest voor de voormalig hoofdtrainer van Feyenoord en AZ dat de supporters om een ontslag schreeuwen. Hij vraagt zich ongetwijfeld af ​​hoe schadelijk dit alles is geweest. Het was opnieuw een miserabele avond voor de Reds, zonder enige charme voor de meereizende supporters die er waarschijnlijk genoeg van hebben. De beschuldigingen dat Slots team inconsistent is geweest, zijn volkomen misplaatst.

Ze zijn angstaanjagend consistent geweest in hun spel en ook deze wedstrijd volgde hetzelfde patroon van trage opbouw en inspiratieloos aanvalsspel rond de rand van het vijandelijke strafschopgebied. En het probleem voor de Reds, door vast te houden aan Slot - wat eigenlijk nooit echt ter discussie heeft gestaan, afgezien van het groeiende aantal supporters dat blijkbaar vindt dat hij nodig is - is dat ze vanaf het eerste fluitsignaal van volgend seizoen foutloos moeten spelen om de onvrede te sussen.

Sky Sports zag dat Liverpool en Slot geen overzicht hielden. Maar Liverpool verloor alle kalmte, ondanks dat de uitstekende Rio Ngumoha vlak na de gelijkmaker de paal raakte





