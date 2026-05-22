Arne Slot reageert op Salah's opmerkingen na nederlaag tegen Aston Villa

Arne Slot heeft gereageerd op het statement van Mohamed Salah, die de ongelukkige resultaten van Liverpool en de betere verdiensten van de fans aankaartte. Slot benadrukte dat hij niet belangrijk vindt wat hij ervan vindt en dat hij zich alleen focust op Liverpool's kwalificatie voor de Champions League. Verder wilde Slot niet ingaan op de vraag of Salah in de wedstrijdselectie zit van Liverpool voor het competitieduel met Brentford en verwies naar de coach.

Arne Slot reageerde op het statement van Liverpool-aanvaller Mohamed Salah nadat Salah de 4-2 nederlaag tegen Aston Villa aankaartte. Salah benadrukte de ongelukkige resultaten van Liverpool en de betere verdiensten van defans.

In de aanloop naar het competitieduel met Brentford vroeg de journalist Slot naar de uitspraken van Salah. De Nederlander antwoordde dat hij niet belangrijk vindt wat hij ervan vindt en wacht op zondag om Liverpool te kwalificeren voor de Champions League. Verder wilde Slot niet ingaan op de vraag of Salah in de wedstrijdselectie zit van Liverpool voor het competitieduel met Brentford





