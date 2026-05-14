Arne Slot blijft Liverpool-manager na zomer

Nederlandse manager Arne Slot blijft ook na de zomer aan het roer staan bij Liverpool. Ondanks een lastig seizoen heeft hij het vertrouwen van de clubleiding behouden en heeft hij gesprekken gevoerd over mogelijke nieuwe spelers.

Alle seinen staan voor Arne Slot op groen wat betreft een nieuw seizoen bij Liverpool . Waar de buitenwacht dit seizoen vaak gespeculeerd heeft over een mogelijk ontslag, benadrukt de Nederlandse manager dat hij ook na de zomer aan het roer staat op Anfield.

Slot (47) werd in zijn debuutseizoen bij Liverpool kampioen, deze jaargang heeft hij het beduidend lastiger. Geregeld hingen er donkere wolken boven hem, de clubleiding heeft altijd het vertrouwen in hem uitgesproken.

"Er zijn gesprekken gaande tussen de club en mogelijk nieuwe spelers. Ik ben daarbij betrokken", geeft Slot op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Aston Villa aan.

"Ik heb alle reden om te denken dat ik ook volgend seizoen manager van Liverpool ben", benadrukt hij. "Ten eerste omdat ik een contract bij deze club heb. Ten tweede, door alle gesprekken die we voeren.

" Dat zijn prestaties breed worden uitgemeten, verrast Slot niet. "Ik denk dat de wereld zo is veranderd dat wanneer een manager niet zijn beste seizoen draait, er altijd discussie ontstaat. Dat is de nieuwe realiteit in het voetbal. Het is niet aan mij om de mensen te beoordelen die mij beoordelen.

Ze hebben alle recht op die mening en iedereen mag die delen. Vroeger deed iedereen dat in de kroeg, tegenwoordig kan het overal.

"







'Liverpool en Slot laten oog vallen op duo van Monaco: miljoenenbedrag nodig'Liverpool heeft interesse in Maghnes Akliouche én Lamine Camara van AS Monaco. Dat schrijft L'Équipe . Het Franse medium verwacht dat de Monegasken deze zomer veel geld gaan vangen voor het duo.

Neville Ogidi Nwankwo: een opvallende opkomst in het Nederlandse voetbalDe 22-jarige verdediger Neville Ogidi Nwankwo overtuigt in korte tijd in de bekerwedstrijden tegen AZ en SC Heerenveen en trekt de aandacht van semi-profclubs. Zijn rustige, zelfverzekerde speelstijl laat zien dat hij zich snel aanpast aan hogere niveaus. Clubs als De Graafschap, Excelsior en FC Utrecht laten weten geïnteresseerd te zijn, maar Ogidi Nwankwo trekt zich terug na meerdere ziekteverzuimen.

Zorgelijke voorspelling uit Liverpool: 'Denk dat de tijd van Slot er wel op zit'Arne Slot is niet heel lang meer hoofdtrainer van Liverpool. Daar is Danny Murphy, oud-speler van de club, van overtuigd. De fans hebben zich simpelweg te erg tegen hem gekeerd, oordeelt Murphy.

Slot bevestigt Liverpool-blijven, verwacht terugkeer Salah en KonatéJurgen Klopp's assistent-trainer, Erik Slot, bevestigt dat hij manager blijft van Liverpool en geeft vooruitblik op terugkeer Salah en Konaté.

