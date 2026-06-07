Armeense premier Pasjinjan claimt overwinning in parlementsverkiezingen

De partij van Armeense premier Nikol Pasjinjan heeft de parlementsverkiezingen gewonnen, volgens een laatste exitpoll. Pasjinjan claimde de overwinning tijdens een persconferentie in de nacht. Zijn partij, Burgercontract, haalt 57 procent van de stemmen, ruim voorstander van oppositiepartij Sterk Armenië van de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karapetyan, die op 21 procent uitkomt.

De partij van Armeense premier Nikol Pasjinjan heeft de parlementsverkiezingen gewonnen, volgens een laatste exitpoll. Pasjinjan claimde de overwinning tijdens een persconferentie in de nacht.

Zijn partij, Burgercontract, haalt 57 procent van de stemmen, ruim voorstander van oppositiepartij Sterk Armenië van de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karapetyan, die op 21 procent uitkomt. De verkiezingen worden gezien als een belangrijk kruispunt voor Armenië. Kiezers spraken zich niet alleen uit over het leiderschap van het land, maar ook over de koers ervan. Pasjinjan wil de banden met de Europese Unie aanhalen en een vredesakkoord met Azerbeidzjan, terwijl de oppositie juist pleitte voor sterkere banden met Rusland.

Het Kremlin bemoeide zich actief met de verkiezingen om een overwinning voor Pasjinjan te voorkomen. Om onrust onder de bevolking te creëren stelde het onder meer een boycot in op Armeense groenten en fruit, mineraalwater en alcoholische dranken. Dit tot woede van Pasjinjan: hij dreigde uit de Organisatie voor het Verdrag inzake Collectieve Veiligheid te stappen, een tegenhanger van de NAVO onder leiding van Rusland. Armenië verkeerde lange tijd diep in de Russische invloedssfeer.

Het keerpunt kwam in 2023 toen buurland en aartsvijand Azerbeidzjan de voornamelijk door Armeniërs bewoonde Azerbeidzjaanse enclave Nagorno-Karabach heroverde. Tot afgrijzen van Pasjinjan deed het militaire bondgenootschap onder leiding van Moskou niets. De Armeense premier begon de koers van het land te heroverwegen. Tot grote frustratie van de Russen bezochten vorige maand veertig Europese leiders de Armeense hoofdstad Jerevan voor een top van de Europese Politieke Gemeenschap.

Behalve de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en NAVO-baas Rutte, was ook de Oekraïense president Zelensky bij aanwezig. Rusland zag dit als een grote provocatie





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Nikol Pasjinjan Parlementsverkiezingen Armenië Burgercontract Sterk Armenië

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