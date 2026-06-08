Nikol Pasjinian van Burgercontract kondigt na nachtelijke telling een overweldigende overwinning van 57 % aan. Hij wil zowel EU‑banden versterken als een vredesakkoord met Azerbeidzjan, zonder de relatie met Rusland volledig te verbreken, terwijl Rusland met economische druk reageert.

De premier van Armenië , Nikol Pasjinian , heeft na de nachtelijke telling van de parlementaire verkiezingen aangekondigd dat zijn partij, Burgercontract, de absolute meerderheid heeft behaald.

Volgens de voorlopige cijfers heeft Burgercontract 57 procent van de stemmen ontvangen, waarmee de belangrijkste tegenstander - de oppositiepartij Sterk Armenië onder leiding van de Russisch‑Armeense miljardair Samvel Karapetjan - ver achterblijft met een geschatte 21 procent. Het resultaat wordt door zowel binnen- als buitenlandse analisten beschouwd als een cruciaal keerpunt voor de geopolitieke koers van het land.

Kiezers hebben zich niet alleen uitgesproken over het binnenlandse beleid van Pasjinian, maar vooral over de strategische positie van Armenië in de gespannen relatie tussen het Westen en Rusland. Pasjinian heeft tijdens de persconferentie benadrukt dat zijn regering een evenwichtige buitenlandse politiek wil nastreven. Hij wil de banden met de Europese Unie verder versterken en tegelijkertijd een vredesonderhandeling met de langdurige rivaal Azerbeidzjan starten om de permanente spanningen in de regio, met name rond Nagorno‑Karabach, te verminderen.

Hoewel hij de relatie met Moskou niet wil afbreken, gaf hij aan dat Armenië niet langer uitsluitend onder Russische invloed zal opereren. De oppositie, vertegenwoordigd door Sterk Armenië, pleitte daarentegen voor een nauwere samenwerking met Rusland en waarschuwde tegen een te snelle wending naar het Westen. De nasleep van de verkiezingen heeft de geopolitieke spanningen in de regio verder doen oplaaien.

Het Kremlin, dat naar verluidt actief heeft proberen in te grijpen om een overwinning van Pasjinian te verhinderen, zette een reeks economische drukmaatregelen in, waaronder een boycot op Armeense groenten, fruit, mineraalwater en alcoholische dranken. Deze acties leidden tot verontwaardiging in Jerevan en de premier dreigde met een uittreding uit de Organisatie voor het Verdrag inzake Collectieve Veiligheid - een door Rusland geleide tegenhanger van de NAVO.

De eskalerende rivaliteit tussen Rusland en het westen werd nog duidelijker toen veertig Europese staatshoofden, onder wie de Britse premier Keir Starmer, de Franse president Emmanuel Macron en de Nederlandse premier Mark Rutte, samen met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, Jerevan bezochten voor een top van de Europese Politieke Gemeenschap. Rusland zag deze bijeenkomst als een provocatie en beschuldigde Armenië van het verlaten van de traditionele alliantie.

Het recente conflict over de door Armenië gecontroleerde enclave Nagorno‑Karabach, die in 2023 door Azerbeidzjan werd heroverd, heeft de relatie tussen Armenië en Rusland ernstig onder druk gezet. De Armeense premier heeft destijds duidelijk gemaakt dat het militaire bondgenootschap onder leiding van Moskou geen steun heeft verleend, wat zijn besluit om de strategische koers van het land te heroverwegen verder heeft versterkt.

De verkiezingsuitslag bevestigt dat de meerderheid van de bevolking nu klaar lijkt te zijn voor een meer gevarieerde buitenlands beleid, waarbij zowel Europese samenwerking als een beheerste betrekkingen met Rusland op de agenda staan. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de vorming van de nieuwe coalitie in het parlement, de invulling van het vredesproces met Azerbeidzjan en de definitieve positie van Armenië in het complexe geheel van regionale en mondiale machtsbalans





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