Arjen Robben's fanatieke jeugdtrainer-act schrikt Johan Derksen en Wilfred Genee

De oud-international Arjen Robben is in opspraak gekomen door zijn gedrag als jeugdtrainer. Johan Derksen en Wilfred Genee zijn niet te spreken over de manier waarop Robben zich presenteert. Robben heeft eerder al in opspraak geraakt door een gefilmde ruzie met een scheidsrechter en Wilfred Genee.

De beelden van een zeer fanatieke Arjen Robben langs de lijn als jeugdtrainer schieten bij onder meer Johan Derksen en Wilfred Genee in het verkeerde keelgat.

De twee zijn totaal niet te spreken over de manier waarop de oud-international zich presenteert. Eerder kwam Genee al in een openlijk conflict met Robben terecht tijdens een andere jeugdwedstrijd.

'Het is blijkbaar structureel', analyseert Derksen de beelden van Robben. Via social media verschenen beelden van de oud-international waarop hij in discussie gaat met de scheidsrechter bij een Onder-14-wedstrijd. Eerder raakte Robben al in opspraak door een gefilmde ruzie met een scheidsrechter en Wilfred Genee.

'Nu stond hij weer te krijsen tegen een scheidsrechter terwijl er helemaal geen publiek was, maar als dit een voorbeeldfunctie is voor de jeugd, dan kan hij de jeugd nooit meer verbieden om te vloeken en te tieren tegen de scheids. ', Derksen pleit voor maatregelen van werkgever FC Groningen tegen Robben en zijn gedrag langs de lijn, ook vanwege de functie die hij bekleedt. 'Als jeugdtrainer moet je vooral een goede pedagoog zijn.

Hij heeft een schat aan ervaring, maar kan totaal niet met kinderen omgaan. FC Groningen moet hier een keer op ingrijpen.

' en ook hij reageert op de zaak. 'Het gekste, en dat was mijn verbazing bij datgene wat er een maandje geleden is gebeurd, is dat hij het twee keer een halfuur doet, dat veld inloopt en maar doorgaat. Waarbij ik denk: waar gaat dit over?

' Derksen denkt dat Robben met zijn gedrag misdragingen op het veld juist in de hand werkt. 'FC Groningen moet er toch ook een keer achterkomen dat hij, zeker bij de jeugd, geen voorbeeldfunctie heeft. De spelers misdragen zich aldoor op het veld, maar hij nodigt ze zelfs uit





