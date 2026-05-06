Arjen Robben kiest voor rust en jeugdopleiding boven hoofdtrainerschap

Oud-international Arjen Robben legt uit waarom hij nog geen ambitie heeft om hoofdtrainer te worden en hoe hij nu geniet van zijn rol bij FC Groningen en tijd voor zijn gezin.

Arjen Robben , de man die jarenlang de flanken van de grootste stadia ter wereld terroriseerde met zijn kenmerkende actie, bevindt zich momenteel in een geheel andere fase van zijn leven.

Waar hij vroeger in de spotlights stond bij clubs als PSV, Chelsea en natuurlijk Bayern München, kiest hij er nu bewust voor om een stap terug te doen uit de publieke belangstelling. In een recent gesprek kwam naar voren dat Robben voorlopig geen enkele ambitie heeft om de rol van hoofdtrainer bij een professionele club op zich te nemen.

Hoewel veel van zijn voormalige teamgenoten en generatiegenoten al snel de stap maakten naar het tactische bord, kiest Robben voor een veel rustiger en meer organisch pad. Momenteel richt Robben zijn pijlen op de jeugdopleiding van FC Groningen, waar hij de Onder 14 begeleidt. Deze rol biedt hem de perfecte balans tussen zijn passie voor het voetbal en zijn behoefte aan een stabiel gezinsleven.

Volgens de oud-rechtsbuiten is het essentieel om de tijd in te halen die hij tijdens zijn glansrijke maar veeleisende carrière heeft gemist. Jarenlang stond alles in het teken van trainingen, wedstrijden en het herstellen van blessures, waardoor er weinig ruimte was voor persoonlijke momenten met zijn naasten. Door nu in Groningen te blijven wonen en te werken, kan hij genieten van de omgeving en de dagelijkse interactie met zijn kinderen en partner.

Dit motto van tijd inhalen staat voor hem centraal in zijn huidige levensvisie, waarbij hij probeert te ontsnappen aan de strikte verplichtingen die bij een topfunctie in het voetbal komen kijken. Ondanks deze bewuste keuze voor rust, is de passie voor het spel nog steeds aanwezig. Robben geeft toe dat het langzaamaan begint te branden om weer meer betrokken te raken bij de sport, maar hij wil dit proces zorgvuldig aanpakken.

Hij ziet zijn huidige werk bij FC Groningen als een soort ontwikkelingstocht. In plaats van direct een grote sprong te wagen, kiest hij voor kleine, behapbare stappen. Zo is al bekend dat hij volgend seizoen de stap maakt naar de Onder 19, wat een natuurlijke progressie is binnen de jeugdopleiding.

Door op deze manier te werken, kan hij ontdekken waar zijn krachten liggen en wat hem echt motiveert in het trainersvak, zonder de druk van externe verwachtingen of resultaten op het hoogste niveau. Wanneer we kijken naar andere namen uit zijn generatie, zoals John Heitinga en Robin van Persie, zien we dat zij een veel directere route naar het hoofdtrainerschap hebben gekozen. Hoewel Robben hun pad respecteert, benadrukt hij dat dit voor hem niet de juiste weg is.

Hij wil flexibel blijven en zichzelf de ruimte geven om te experimenteren. Voor Robben gaat het nu niet om de status of de titel, maar om het plezier in het vak en de persoonlijke groei. Het is een benadering die getuigt van een grote mate van zelfreflectie en een verlangen naar een gebalanceerd leven. Ook zijn fysieke gesteldheid speelt een rol in zijn huidige perspectief.

In de aanloop naar de halve finale tussen zijn voormalige club Bayern München en Paris Saint-Germain werd hij gevraagd of hij niet stiekem nog een comeback wilde maken. Met een knipoog antwoordde Robben dat hij weliswaar als supporter enorm enthousiast is, maar dat zijn lichaam niet meer meewerkt zoals vroeger. Hoewel zijn algemene conditie wellicht nog voldoende is, zijn de spieren en pezen niet langer bestand tegen de extreme belasting van het moderne topvoetbal.

Deze realisatie helpt hem om definitief afscheid te nemen van zijn rol als speler en zich volledig te concentreren op zijn nieuwe rol als mentor voor jong talent. Tot slot is het duidelijk dat Arjen Robben een weg bewandelt die volledig in lijn is met zijn eigen behoeften. Of hij uiteindelijk toch ooit de zijlijn van een Eredivisieclub zal sieren, blijft onzeker. Voor nu geniet hij van de padelbaan, de trainingen met de jeugd en de rust in zijn privéleven.

De focus ligt op het nu, het ontdekken van het trainerschap op een ongedwongen manier en het koesteren van de momenten met zijn familie. In een wereld waar alles moet kunnen en mag, kiest Robben voor de kracht van het nee zeggen tegen de grote ambities, om zo ja te kunnen zeggen tegen zijn eigen geluk





