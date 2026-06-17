Argentinië begint WK overtuigend met zege op Algerije

Lionel Messi maakte een hattrick in de wedstrijd tegen Algerije en kwam op gelijke hoogte met Miroslav Klose in het recordboek met meeste WK-goals.

Argentinië heeft overtuigend aan het WK begonnen door Algerije met 3-0 te verslaan. De titelverdediger is dankzij een ontketende Lionel Messi aan de winnende hand gekomen.

Messi nam alle doelpunten voor zijn rekening en kwam daarmee op gelijke hoogte met Miroslav Klose in het recordboek met meeste WK-goals (zestien). De zege van Argentinië maakt de koppositie in Groep J een feit. De andere groepsgenoten, Oostenrijk en Jordanië, komen om 6.00 uur Nederlandse tijd in actie. De hoofdrol in het duel ging al snel uit naar Messi, die ondanks maanden van onzekerheid over zijn deelname 'gewoon' aan de aftrap stond.

De 38-jarige superster legde na enkele minuten de eerste bal tegen het net van het Arrowhead Stadium aan, maar deze werd afgekeurd wegens buitenspel. Vlak daarna ging er om dezelfde reden ook een streep door een Algerijnse treffer. In minuut zeventien was het wél raak voor Messi en Argentinië: de als rechtsbuiten opgestelde linkspoot schoot vanaf buiten het zestienmetergebied op fraaie wijze raak in de bovenhoek en het stadion met veel aanwezige Zuid-Amerikanen ontplofte.

Algerije speelde geen slechte eerste helft, maar de Argentijnen leken vanaf de eerste minuut vastberaden de wereldtitel met verve te verdedigen. 1-0 was ook de ruststand. Na een uur kwam daar verandering in, door wederom Messi. Laatstgenoemde kreeg de bal plots voor zijn linkervoet, waarna hij niet twijfelde en de bal beheerst in de onderhoek plaatste. De Messi-show was daarmee nog niet gedaan.

In de 65ste minuut kreeg de aanvoerder van Argentinië de eerste kans om zijn hattrick compleet te maken, maar de voet van Luca Zidane stond hem in de weg. Messi liet het er niet bij zitten en tekende tien minuten nadien alsnog aan voor zijn derde goal van de dag. Dankzij zijn hattrick komt Messi op gelijke hoogte met Miroslav Klose. Tien minuten voor tijd kreeg Messi van bondscoach Lionel Scaloni een publiekswissel.

Zijn teamgenoten verdedigden de voorsprong en Algerije, met inmiddels Mahrez binnen de lijnen, kon weinig meer betekenen. Door de zege is Argentinië het WK feilloos begonnen en is de koppositie in Groep J een feit





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