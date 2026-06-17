Argentijnse pers in extase over legendarische Messi-hattrick tegen Algerije op WK

De Argentijnse media zijn in roes na de indrukwekkende hattrick van Lionel Messi in de openingswedstrijd van het WK tegen Algerije. Zijn drie doelpunten en aanvoerdersrol leveren hem onvoorwaardelijke lof op, waarbij het optreden wordt bestempeld als een van de beste individuele prestaties ooit op een wereldkampioenschap. De pers benadrukt zijn blijvende relevantie, de historische mijlpaal van 120 doelpunten in 200 interlands en de flinke dosis nieuwe hoop die hij zijn team en land gaf. Een avond die de Messi-mythologie verder versterkte en de dromen van honderdduizenden Argentijnen deed opvlammen.

De Argentijnse media zijn niet van stof te onthouden over de indrukwekkende prestaties van superstrike Lionel Messi tijdens het WK. Na zijn hattrick tegen Algerije in de openingswedstrijd van de Argentijnse groep, liep de lof op.

Messi scoort drie keer en leidt zijn ploeg naar een solide overwinning, wat in Argentinië heeft geleid tot een ware lofzang in de pers. Dagbladen en sportmedia bejubelen zijn optreden als een van de beste individuele prestaties ooit op een wereldkampioenschap. De essentie van de berichtgeving draait om het feit dat Messi op een vuel die de tegenstander niet kon bijbenen, drie keer het net vond en daarmee niet alleen de goaljes maakte, maar ook het team nieuwe hoop gaf.

Zijn aanvoerdersrol en blijvende relevantie worden nadrukkelijk benadrukt, en men spreekt over een legendarische prestatie die de dromen van een heel land verder doet branden. De sfeer in het stadion werd door de media omschreven als extatisch, met meer dan 50.000 tot 67.000 Argentijnse supporters die getuige waren van deze gospel in balletvorm. Bovendien wordt zijn historische mijlpaal genoemd: 120 doelpunten in zijn 200ste interland voor Argentinië, wat de diepgang en consistentie van zijn carrière onderstreept.

De berichtgeving impliceert dat Messi met deze show niet alleen aan de rest van de wereld heeft getoond dat hij onbetwist de beste ter wereld is, maar ook dat het lastig zal worden om hem en zijn team van de troon te stoten. De overall toon is overweldigend lovend en ziet deze wedstrijd als een moment dat bijdroeg aan de Messi-mythologie en de groeiende houvast van een nationaal team dat zich in opbouw bevond





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