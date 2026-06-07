Argentijnen oefenen voor WK 2026 tegen IJsland

De Argentijnen oefenden woensdagavond tegen IJsland voor de laatste keer voor het WK 2026. Lautaro Martínez scoorde de eerste treffer vanaf de penaltystip, gevolgd door een doelpunt van Giuliano Simeone. Nicolás Tagliafico bleef in de rust achter in de kleedkamer, terwijl Lisandro Martínez na iets meer dan een uur naar de kant ging. De Zuid-Amerikaanse landen kruisen de degens met Algerije, Oostenrijk en Jordanië in de poule. Wesley, rechtsback van de Goddelijke Kanaries, viel uit met een blessure, die werd ingenomen door Danilo van Flamengo. Bruno Guimarães, Danilo en Mostafa Ziko zorgden voor doelpunten in de wedstrijd tegen Egypte. Endrick zorgde voor de zege tegen Egypte met een treffer op aangeven van Raphinha. De recordhouder van het aantal WK-titels, Jorge Sampaoli, komt niet meer in actie voordat het zondag begint tegen Marokko. Daarna zijn Haïti en Schotland de tegenstanders in groep C.

De Argentijnen oefenden woensdagavond tegen IJsland voor de laatste keer voor het WK 2026 . Lautaro Martínez scoorde de eerste treffer vanaf de penaltystip, gevolgd door een doelpunt van Giuliano Simeone .

Nicolás Tagliafico bleef in de rust achter in de kleedkamer, terwijl Lisandro Martínez na iets meer dan een uur naar de kant ging. De Zuid-Amerikaanse landen kruisen de degens met Algerije, Oostenrijk en Jordanië in de poule. Wesley, rechtsback van de Goddelijke Kanaries, viel uit met een blessure, die werd ingenomen door Danilo van Flamengo. Bruno Guimarães, Danilo en Mostafa Ziko zorgden voor doelpunten in de wedstrijd tegen Egypte.

Endrick zorgde voor de zege tegen Egypte met een treffer op aangeven van Raphinha. De recordhouder van het aantal WK-titels, Jorge Sampaoli, komt niet meer in actie voordat het zondag begint tegen Marokko. Daarna zijn Haïti en Schotland de tegenstanders in groep C





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