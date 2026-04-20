Arensman toont aanvalslust in openingsrit Ronde van de Alpen

Thymen Arensman keert sterk terug na blessureleed met een gewaagde aanval in de eerste etappe van de Ronde van de Alpen, waar hij nipt werd ingelopen in de slotfase.

Thymen Arensman heeft bij de officiële aftrap van de Ronde van de Alpen direct zijn uitstekende vorm en aanvalslust getoond. In een enerverende openingsetappe die startte en eindigde in het Oostenrijkse Innsbruck, toonde de Nederlandse wielrenner dat hij na zijn valpartij in de Tirreno-Adriatico weer volledig op de weg terug is. De koers over 144,3 kilometer, die in totaal 1.700 hoogtemeters telde, werd gekenmerkt door een vroege vlucht die aanvankelijk ruim de ruimte kreeg van het peloton.

De voorsprong van de drie vluchters liep op tot maximaal vijf minuten, maar naarmate de finish naderde en de tweede beklimming naar Götzens werd aangevat, smolt de voorsprong als sneeuw voor de zon. Toen de vluchters eenmaal werden gegrepen, nam de ploeg Ineos-Grenadiers resoluut de regie in handen en werd het tempo in het peloton aanzienlijk opgevoerd. Met de finale in zicht lanceerde Arensman een gedurfde aanval op minder dan vier kilometer van de streep. De renner uit Deil sloeg in de pittige, golvende laatste kilometers een serieus gat en het leek er even op dat hij het peloton voor zou blijven. Helaas kwam hij in de laatste 200 meter net wat kracht tekort om zijn inspanning te bekronen met een ritzege, waardoor hij uiteindelijk als elfde over de meet kwam. De winst ging naar de Italiaan Tommaso Dati, die in de sprint Tom Pidcock nipt wist te kloppen. Voor Pidcock is deze etappekoers een cruciale voorbereiding op het monument Luik-Bastenaken-Luik. Ondanks het ontbreken van de overwinning, was de prestatie van Arensman hoopgevend, zeker gezien de fysieke malheur die hij opliep tijdens de gravelrit in de Tirreno-Adriatico. Vorig jaar liet Arensman zich in deze zelfde wedstrijd al van zijn beste kant zien door als tweede in het algemeen klassement te eindigen. Destijds veroverde hij de leiderstrui na een indrukwekkende solo door de bergen, al moest hij die trui een dag later afstaan aan Michael Storer, die ook dit jaar weer tot de concurrentie behoort. Het hoofddoel van het seizoen voor Arensman blijft echter de combinatie van de Giro d'Italia en de Tour de France. Met name in de Tour heeft hij vorig jaar bewezen dat hij bergop tot de wereldtop behoort, wat hij destijds onderstreepte met twee spectaculaire ritzeges in het hooggebergte. Deze Ronde van de Alpen dient dan ook als perfecte testcase voor zijn verdere voorbereiding richting de grote rondes. Met zijn offensieve rijstijl laat Arensman zien dat hij niet alleen over sterke benen beschikt, maar ook over de tactische durf die nodig is om in grote koersen het verschil te maken voor zijn team Ineos-Grenadiers





