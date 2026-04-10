Arda Turan prijst Guus Hiddink als zijn leermeester: 'Zijn kalmte was cruciaal'

Shakhtar Donetsk-trainer Arda Turan spreekt vol lof over Guus Hiddink, zijn voormalige coach. Hij benadrukt de invloed van Hiddink op zijn carrière en de lessen die hij leerde. Turan blikt terug op hun samenwerkingstijd en de impact van Hiddinks kalme benadering, vooral in stressvolle situaties. Hij legt ook de focus op de wedstrijd van zijn huidige team tegen AZ, waarin de tactiek een belangrijke rol speelde.

Arda Turan heeft lovende woorden over voor Guus Hiddink , met wie hij in het verleden samenwerkte. De huidige trainer van Shakhtar Donetsk , een tegenstander van AZ, benadrukt dat Hiddink de coach was van wie hij het meest heeft geleerd gedurende zijn carrière. Hun samenwerking vond plaats tussen 2010 en 2011.

Turan, die zelf onder meer bij topclubs als Atlético Madrid en FC Barcelona speelde, sprak zich lovend uit na de overwinning van zijn team in de kwartfinale van de Conference League, met een overtuigende 3-0 score. Hij benadrukte de impact van Hiddinks kalmte en tactische inzichten, met name tijdens de rust van een cruciale wedstrijd tegen België in de WK-kwalificatie in 2010, waar Turkije een achterstand wist om te zetten in een overwinning. Turan noemde specifiek het vermogen van Hiddink om in stressvolle situaties rust te bewaren en zijn spelers te inspireren. Hij benadrukte de waarde van Hiddinks aanpak en hoe deze hem heeft gevormd als speler en als persoon. Turan benadrukt verder dat hij van verschillende coaches heeft geleerd, maar dat Hiddink een bijzondere invloed op hem heeft gehad, met name in zijn tactische en mentale ontwikkeling.\Turan erkent dat zijn huidige team, Shakhtar Donetsk, niet over de technische finesse beschikt van spelers als Iniesta, Xavi, Kroos of Modric. Daarom legt hij de nadruk op het overtuigen van zijn spelers van het belang van verdedigend werk en teamgeest. In de recente wedstrijd tegen AZ, die zich afspeelde in Polen, benadrukte Turan dat het een zware wedstrijd was, ondanks de uiteindelijke 3-0 overwinning. Hij analyseerde de tactische aanpak van AZ en de problemen die dit opleverde voor zijn team, met name in de eerste helft waarin AZ met een 5-4-1 formatie speelde en meer balbezit had. Shakhtar had moeite om hun eigen spel te ontwikkelen. In de tweede helft paste Shakhtar zijn strategie aan, werd agressiever en wist uiteindelijk te scoren. Turan erkent dat je tegen een team als AZ niet de hele wedstrijd dominant kunt zijn. Hij ziet overeenkomsten tussen de twee teams, zoals de voorkeur voor balbezit en het minder graag verdedigen. Hij benadrukt dat beide teams fouten maken wanneer ze gedwongen worden te verdedigen, wat kansen creëert voor de tegenstander.\Turan's uitspraken weerspiegelen zijn respect voor Hiddink en zijn vermogen om talent te ontwikkelen en teams naar succes te leiden. De huidige situatie rondom Israël en kritiek daarop, zoals genoemd in de reacties op de originele tekst, roepen bredere vragen op over de definities van antisemitisme en de rol van internationale politiek. De discussie over de uitspraken van Ziyech en de rol van Qatar, gekoppeld aan kwesties van mensenrechten en internationale wetgeving, laten zien hoe sport en politiek vaak met elkaar verweven zijn. Er is een brede discussie gaande over de balans tussen kritiek en het vermeende verbod op uitspraken. Het is belangrijk om de nuances in deze discussies te erkennen. De uitspraken van Turan, die zich concentreren op zijn ervaringen met Hiddink en de tactische aspecten van voetbal, staan los van deze bredere controverses en geven inzicht in zijn carrière





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guus Til weigert één specifieke rol bij Oranje op het WKGuus Til heeft tot dusver zes interlands gespeeld voor het Nederlands elftal en dat kunnen er deze zomer mogelijk meer worden. In een interview met het Algemeen Dagblad geeft Til aan hoe hij een plek in de WK-selectie voor zich ziet.

Hiddink laat ander geluid rond Slot horen: 'Dat is intern helemaal niet besproken'Guus Hiddink onthult dat er intern bij Liverpool 'niet wordt gesproken' over het ontslag van Arne Slot. De oud-trainer ging een aantal weken geleden op bezoek bij de Nederlandse trainer en zag een 'heel stabiele' Slot.

Hiddink en Kieft kritisch op Liverpool na CL-nederlaagGuus Hiddink en Wim Kieft uiten kritiek op het spel van Liverpool in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain, die met 2-0 verloren ging. Ze benadrukken de matige prestaties en individuele fouten.

Einde in zicht voor gepasseerde Mohamed Salah? 'Hij weet het zelf ook wel'Mohamed Salah zat tijdens de pittige nederlaag van Liverpool bij Paris Saint-Germain met een verbeten gevoel op de bank, zo vermoeden de analisten van Ziggo Sport. Wim Kieft en Guus Hiddink denken dat de smaakmaker van weleers zijn beste tijd gehad heeft.

Liverpool in Champions League-nederlaag kansloos tegen PSGLiverpool verloor de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League kansloos van Paris Saint-Germain. Wim Kieft en Guus Hiddink zien het somber in voor de return en vrezen voor de kansen in de Premier League.

Hiddink en De Kruif eensgezind: spandoek over burgemeester moet wegVoormalig bondscoach Guus Hiddink en voorzitter Mart de Kruif van De Graafschap willen dat het spandoek met de burgemeester van Doetinchem verwijderd wordt. Ze benadrukken het belang van respect en verbinding.

