Archief van Den Haag bewaard in voormalige atoomschuilkelder

De stad Den Haag heeft een nieuwe archiefbewaarplaats geopend in een voormalige atoomschuilkelder. De bunker werd in de jaren zeventig gebouwd als veiligheid voor de rijksoverheid in geval van een nucleaire aanval.

Het archief van de stad Den Haag wordt nu bewaard in een voormalige atoomschuilkelder . De bunker werd in de jaren zeventig gebouwd als veiligheid voor de rijksoverheid in geval van een nucleaire aanval.

Nu worden er geen mensen meer beschermd, maar historische documenten en films. De nieuwe archiefbewaarplaats, genaamd Depot N, bevindt zich op niveau -1 van het bunkercomplex en bestaat uit vijf speciaal ingerichte ruimtes voor het bewaren van archieven. In vier van de depots blijft de temperatuur constant op 19 graden, terwijl een aparte ruimte voor films op 5 graden wordt gehouden. Ook het zuurstofgehalte in de depots wordt verlaagd, waardoor brand minder kans krijgt.

Volgens de gemeente zou zelfs een aangestoken aansteker in de ruimtes direct doven. De komende maanden verhuizen onder meer de registers van de burgerlijke stand, een grote filmcollectie en het archief van de Haagse Nutsspaarbank naar de nieuwe depots. De gemeente Den Haag had uitbreiding van de archiefruimtes nodig, omdat de bestaande archiefruimtes onder het stadhuis vrijwel vol zijn. Daar ligt inmiddels zo'n twintig kilometer aan archiefmateriaal opgeslagen.

De officiële opening van het depot vond plaats met wethouder Saskia Bruines (Erfgoed) aanwezig. Zij plaatste het eerste document in de omgebouwde atoomschuilkelder: een inventarislijst uit 1677 van de bezittingen van de filosoof Baruch Spinoza.

'Deze bunker werd ooit gebouwd om mensen veilig te houden in tijden van crisis. Nu beschermen we hier het geheugen van de stad voor toekomstige generaties', legt ze enthousiast uit





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