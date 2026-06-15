Archeologen zoeken naar restanten van Slag bij Ane met metaaldetectors en archeologisch onderzoek. Ze hopen bewijzen te vinden voor de locatie van de slag, die 800 jaar geleden plaatsvond.

Archeologen zoeken naar restanten van Slag bij Ane met metaaldetectors en archeologisch onderzoek. Ze hopen bewijzen te vinden voor de locatie van de slag, die 800 jaar geleden plaatsvond.

De slag vond plaats op 28 juli 1227 en was een grote veldslag tussen de troepen van bisschop Otto II von Lippe en de troepen van Rudolf van Coevorden. De slag eindigde met de overwinning van Rudolf van Coevorden en de dood van bisschop Otto II von Lippe. Archeologen hebben al signalen van metaal gevonden in de buurt van Holthone, waar het onderzoek plaatsvindt.

Ze hopen nu bewijzen te vinden van de slag, waaronder hoefijzers, wapens en restanten van menselijke of dierlijke lijken. Het onderzoek is een samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en stichting Recovery on the Battlefield. De slag vond plaats op de grens van Drenthe en Overijssel en is een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de regio. Archeologen hebben al verschillende vondsten gedaan die mogelijk te linken zijn aan de slag, waaronder stijgbeugels, speerpunten en een ruiterspoor.

De slag is een interessant onderwerp voor onderzoek, omdat het een unieke combinatie van historische en archeologische informatie biedt. Archeologen hopen nu bewijzen te vinden van de slag en meer te weten te komen over de geschiedenis van de regio. Ze zullen ook samenwerken met veteranen die worstelen met PTSS en/of een fysieke beperking, als onderdeel van hun revalidatie en integratie





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Slag Bij Ane Archeologie Metaaldetectors Rijksdienst Voor Het Cultureel Erfgoed Stichting Recovery On The Battlefield Geschiedenis Van Drenthe En Overijssel

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