Approximaat 40.000 Kalifornische inwoners moeten vluchten vanwege explosievrij laat van kunststofonderdelenfabriek.

In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië hebben ongeveer 40.000 mensen een evacuatiebevel gekregen vanwege het risico op een explosie bij een fabriek voor kunststofonderdelen.

In een opslagtank met een gevaarlijke chemische stof ontstond een lek nadat de tank donderdag oververhit was geraakt. De brandweer houdt de tank nu koel zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. De tank bevat tussen de 22.700 en 26.500 liter methylmethacrylaat, een brandbare stof die wordt gebruikt bij de productie van kunststofonderdelen voor de luchtvaartindustrie. De brandweer waarschuwt dat de tank er ofwel vaarwel kan zeggen ofwel explodeert.

Volgens de brandweer van Orange County vertegenwoordigt het gevaar voor de tank en haar inhoud 'deugdelijke' consequenties





