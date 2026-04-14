Apollo 8 bereikt finale landskampioenschap na spectaculaire comeback

De volleybalsters van Apollo 8 hebben zich op overtuigende wijze geplaatst voor de finale om het landskampioenschap, na een adembenemende comeback tegen Sudosa Assen in de halve finale. Na een verloren eerste wedstrijd herpakte de ploeg zich en won in een zinderende vijfsetter de beslissende wedstrijd in Borne.

Met een onvergetelijke wederopstanding hebben de volleybalsters van Apollo 8 de finale van het landskampioenschap bereikt. In een zinderende en cruciale slotwedstrijd van de halve finale werd Sudosa Assen dinsdagavond, na een spectaculaire comeback, met 3-2 in sets verslagen.

Na een onfortuinlijke nederlaag in de openingswedstrijd van de best-of-drie serie, toonde de formatie onder leiding van coach Jeffrey Scharbaai veerkracht en vastberadenheid. Afgelopen zaterdag forceerde Apollo 8 in Assen in de allerlaatste fase een beslissende derde wedstrijd. Drie dagen later was Sporthal De Veste in Borne het bruisende toneel voor de allesbepalende strijd om een felbegeerd ticket voor de finale.

Apollo 8 greep al vroeg in de eerste set de leiding en kreeg vervolgens drie kansen om de set naar zich toe te trekken. De kansen werden echter niet benut, waardoor Sudosa Assen de eerste set wist te winnen met 25-27. Het tweede bedrijf leek op een herhaling van de eerste set. Apollo 8 bouwde wederom een voorsprong op, maar de set kon opnieuw niet in winst worden omgezet. Sudosa Assen kwam terug en trok ook de tweede set naar zich toe met een score van 23-25.

Toen de gasten uit Drenthe in de derde set aanvankelijk de score domineerden, leek de droom van Apollo 8 op een vroegtijdig einde af te stevenen. Echter, vanuit een verloren positie vocht de thuisclub zich terug in de wedstrijd. Apollo 8 won de derde set met 25-22 en vond vervolgens het ritme in de vierde set. Met een overtuigende 25-17 werd een vijfde, allesbeslissende set afgedwongen.

In deze zenuwslopende finale werd de kers op de taart geplaatst. De thuisploeg toonde mentale kracht en voltooide de spectaculaire comeback op indrukwekkende wijze: 15-10. Dit succes komt na een teleurstellende nederlaag in het nationale bekertoernooi. Vorige week ging de overwinning in de finale aan de neus van de Bornse club voorbij. Sliedrecht Sport bleek in een ware thriller de sterkste en veroverde daarmee de bekerwinst.

De mentale weerbaarheid van het team, gecombineerd met de tactische aanpassingen van coach Scharbaai, bleek cruciaal in deze spannende confrontatie. De supporters in Borne zorgden voor een fantastische sfeer, waardoor de spelers extra gemotiveerd werden om te strijden voor een plek in de finale. De weg naar de finale was echter niet zonder obstakels. De eerste wedstrijd in Assen ging verloren, waardoor de druk op de ploeg enorm was. De comeback in de derde wedstrijd was dan ook een prestatie van formaat. De spelers lieten zien over het nodige karakter te beschikken.

De finale belooft een spannende ontmoeting te worden. De tegenstander zal ongetwijfeld een geduchte tegenstander zijn, maar Apollo 8 heeft bewezen over de kwaliteit en mentale weerbaarheid te beschikken om de titel te veroveren. De supporters van Apollo 8 kunnen zich opmaken voor een spannende finale, waarin de ploeg opnieuw alles zal geven om de landstitel binnen te slepen.

De prestatie is des te opmerkelijker, gezien de eerdere nederlaag in de bekerfinale. Het team heeft zich herpakt en toont veerkracht, wat getuigt van een sterke teamgeest en een professionele instelling. De coach en de spelers hebben laten zien dat ze in staat zijn om te presteren onder druk en dat ze de mentale kracht bezitten om terug te komen na een achterstand.





