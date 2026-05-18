AOW-plannen: meer begrip onder kiezers, maar coalitiekiezers steunen niet alle bezuinigingen

D66-, VVD- en CDA-kiezers hebben iets meer begrip voor het huidige AOW-systeem in een vergrijzende samenleving. Tegelijkertijd steunen de meeste coalitiekiezers deze plannen niet. De bezuinigingen op sociale zekerheid worden vooral genoemd als oplossing voor de betaalbaarheid in de toekomst, maar ook andere zaken zoals defensie en regelingen voor meer vermogende burgers. De SP-kiezer stelt dat het 'niet normaal' is om de zwaksten zo hard aan te pakken, terwijl de hypotheekrenteaftrek volledig blijft bestaan. Er is draagvlak voor het plan om de periode voor een WW-uitkering in te korten van 2 naar 1 jaar, maar er zijn twijfels over de haalbaarheid voor oudere deelnemers. Als de vakbonden en het kabinet nog gaan praten, vindt iets meer dan de helft (53 procent) dat de uitkomst daarvan moet zijn dat alle geplande bezuinigingen van tafel gaan. Ruim een derde (37 procent) ziet liever dat zowel het kabinet als de vakbonden inschikken.

D66-, VVD- en CDA-kiezers hebben iets meer begrip. Verschillende deelnemers noemen het huidige AOW -systeem in een vergrijzende samenleving 'niet houdbaar'.

'Het is misschien niet leuk, maar iedereen wil in de toekomst ook graag AOW kunnen ontvangen', vindt een CDA-stemmer. Toch steunen ook de meeste coalitiekiezers deze plannen niet. Hoewel best wat deelnemers het probleem zien dat sociale zekerheid in de toekomst betaalbaar moet blijven, vinden ze dat het kabinet beter op andere zaken kan bezuinigen. Daarbij worden defensie en migratie vaak genoemd, maar ook regelingen voor meer vermogende burgers.

'Het is niet normaal om de zwaksten zo hard aan te pakken, terwijl de hypotheekrenteaftrek volledig blijft bestaan. Wat ontzettend veel geld kost', stelt een SP-kiezer.

'Dit is een rijkeluiskabinet, zoals het al jaren is. ' Iets meer draagvlak is er, zeker onder coalitiekiezers, voor het plan om de periode voor een WW-uitkering in te korten van 2 naar 1 jaar. Vier op de tien (40 procent) van alle deelnemers vindt dat een goed idee: volgens hen zou dat mensen die tijdelijk zonder werk zitten motiveren om weer sneller aan het werk te gaan. Al heeft ongeveer de helft (52 procent) daar zo zijn twijfels bij.

Met name deelnemers van 50 jaar of ouder zijn bang dat het op oudere leeftijd een behoorlijke uitdaging is om weer snel aan de bak te kunnen. Een kwart van alle deelnemers verwacht zelfs in financiële problemen te komen, als de plannen vanaf 2033 hun doorgang zouden vinden. Bijvoorbeeld omdat ze zelf zo'n regeling (verwachten te gaan) gebruiken, of een partner hebben die daar gebruik van maakt.

Als de vakbonden en het kabinet nog gaan praten, vindt iets meer dan de helft (53 procent) dat de uitkomst daarvan moet zijn dat alle geplande bezuinigingen van tafel gaan. Ruim een derde (37 procent) ziet liever dat zowel het kabinet als de vakbonden inschikken.

'Iedereen denkt nu in uitersten, in plaats van het doel van dit kabinet: compromissen. We moeten inschikken, anders wordt het net als in de vorige twee kabinetten weer niks en de problemen alleen maar groter', licht een CDA-stemmer toe





