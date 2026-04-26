Anzac Day voor het eerst herdacht in Mierlo: Eerbetoon aan jonge Australische oorlogsslachtoffers

In Mierlo is voor het eerst Anzac Day herdacht, een dag waarop Australiërs en Nieuw-Zeelanders die in de wereldoorlogen zijn gesneuveld, worden herdacht. De herdenking richt zich op vijf jonge Australiërs die in de omgeving begraven liggen en wiens levensverhalen door lokale adoptanten worden onderzocht.

De herdenking van vijf jonge Australische oorlogsslachtoffers in het Brabantse Mierlo heeft een bijzondere betekenis gekregen met de eerste lokale viering van Anzac Day . Voor de mensen die de oorlogsgraven van deze mannen hebben geadopteerd, is het een emotionele en uitdagende taak.

De jonge leeftijd waarop deze soldaten omkwamen, maakt het lastig om een volledig beeld van hun levens te reconstrueren, aangezien er vaak weinig directe familieleden meer zijn om herinneringen te delen. Desondanks is er nu een jaarlijkse traditie ontstaan om deze Australiërs te eren en hun offer te herdenken. Anzac Day, op 25 april, is een dag waarop wereldwijd alle Australiërs en Nieuw-Zeelanders worden herdacht die in de beide wereldoorlogen zijn gesneuveld.

De plaatsvervangend ambassadeur van Australië, Kevin Playford, woonde zaterdag de eerste Anzac Day-herdenking in Mierlo bij en benadrukte het belang van deze gebeurtenis, zeker in de huidige onzekere wereld. Hij sprak zijn dankbaarheid uit voor de lokale gemeenschap die zich inzet voor het eren van de Australische en Nieuw-Zeelandse slachtoffers. Playford onderstreepte de gedeelde waarden van vrijheid en het verzet tegen tirannie, die de band tussen Australië en Nederland versterken, ondanks de geografische afstand.

Nederland herbergt meer dan 80 begraafplaatsen waar Australiërs en Nieuw-Zeelanders rusten, naar schatting honderden militairen in totaal. Anzac Day is een dag van diepe betekenis, geworteld in de bloedige veldslag bij Gallipoli in 1915, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze slag, die begon op 25 april, markeerde een keerpunt in de geschiedenis van Australië en Nieuw-Zeeland, hoewel het geen overwinning opleverde. Ook in de Tweede Wereldoorlog speelden Australische en Nieuw-Zeelandse troepen een cruciale rol.

De bemanning die in Mierlo begraven ligt, was zich niet bewust van het lot dat hen te wachten stond. Zij kwamen via Canada naar Europa om te vechten, in een tijd dat de Verenigde Staten nog niet betrokken waren bij de oorlog. Als onderdeel van het Britse Gemenebest, vochten zij zij aan zij met de geallieerden. De adoptanten van de graven zijn nog steeds bezig met het verzamelen van informatie over deze jonge mannen en hun laatste missie.

De emotie is groot, vooral als men bedenkt dat een van hen slechts 19 jaar oud was toen hij om het leven kwam. De Lancaster-bommenwerper waarin Ray McKaskill en zijn bemanningsleden zaten, was op weg naar Duitsland om een doel bij Bottrop te bombarderen in februari 1945, kort voor het einde van de oorlog.

Op de terugweg werd het vliegtuig echter aangevallen door een Duitse jager, raakte in brand en stortte neer in een mijnenveld nabij Broekhuizen-Vorst, wat resulteerde in een reeks explosies. Eén van de lichamen werd op drie kilometer afstand gevonden. Slechts één bemanningslid overleefde de ramp. Ook een Brits bemanningslid kwam om het leven.

De band tussen de bemanningsleden was uitzonderlijk sterk, en de overlevende was ervan overtuigd dat zij naast elkaar begraven wilden worden. Hun wens werd in juli 1945 in Mierlo vervuld. De adoptanten van de graven voelen zich verbonden met deze mannen en zetten zich in om hun verhalen te bewaren en te delen.

De herdenking in Mierlo is niet alleen een eerbetoon aan de slachtoffers, maar ook een symbool van de blijvende vriendschap tussen Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland, gebaseerd op gedeelde waarden en een gezamenlijke strijd voor vrijheid. Het is een herinnering aan de offers die zijn gebracht om de vrijheid te beschermen en een oproep om deze vrijheid te koesteren en te verdedigen





