Antony geeft aan zijn landgenoten te steunen ondanks WK-missie

De Braziliaanse rechtsbuiten Antony heeft gereageerd op het nieuws dat hij niet mee kan naar het WK met Brazilië. Hij geeft aan zijn landgenoten te steunen in Noord-Amerika en blijft werken zoals hij altijd heeft gedaan.

Antony heeft van zich laten horen nadat bekend werd dat de oud-Ajacied komende zomer niet zal reizen naar het WK met Brazilië. De rechtsbuiten ontbreekt op de lijst die Carlo Ancelotti deze week wereldkundig maakte.

'Ik vind het jammer dat ik niet met de groep meekan naar het WK', schrijft Antony op zijn Instagram-story. 'Maar ik ben kalm en trots op alles wat ik tot nu toe heb bereikt', voegt hij daaraan toe. De inmiddels speler van Real Betis geeft aan zijn landgenoten alsnog te steunen in Noord-Amerika.

'Ik zal vanaf hier iedereen steunen. En ik zal blijven werken zoals ik altijd heb gedaan, want deze droom leeft nog steeds', leest het





