Anton Gaaei: 'Gemiddeld seizoen, maar wil altijd meer'

Ajax-rechtsback Anton Gaaei geeft na een hectisch seizoen zijn mening over zijn eigen spel. Hoewel hij tevreden is met een gemiddeld seizoen, wil hij altijd meer en is hij volgroeid in zijn ontwikkeling.

Anton Gaaei is niet onder de indruk van zijn eigen spel deze campagne. Dat vertelt de 23-jarige rechtsback van Ajax in gesprek met "Het was weer een hectisch seizoen, met veel ups en downs", klinkt het.

"Maar als we goed eindigen, is het oké. Of ik onder de indruk ben van mijn spel? Niet echt eigenlijk. Het was een gemiddeld seizoen voor mij.

Ik wilde belangrijker zijn dan ik ben geweest. Ik probeer positief te blijven tijdens de moeilijke periodes.

" De Deen vindt dat hij dit jaar volwassener is geworden. "Zowel binnen als buiten het veld. Ik ben mentaal veel gegroeid, maar ook op het veld. Ik ben sneller, sterker en defensief beter geworden.

Ik heb goede goals en assists geleverd. Ik ben blij, maar ik wil altijd meer.

" Gaaei investeert veel in zichzelf. "Als ik vakantie heb, denk ik: nu kan ik twee of drie dagen achter elkaar rust nemen, maar na één dag verveel ik me alweer en wil ik weer dingen gaan doen. " Gaaei kwam dit seizoen tot dusver tot 33 optredens namens Ajax. De rechtspoot valt op met zijn doorgaans geweldige doelpunten.

Tegen PSV maakte Gaaei weer een prachtige treffer. Dat was zijn derde van deze jaargang. De Deen gaf ook vijf assists





