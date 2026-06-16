Antoine Beydts maakt droomtransfer naar Juventus

De 17-jarige Belg heeft een contract getekend bij de Italiaanse topclub en zal eerst aansluiten bij de jeugdopleiding van Juventus.

Antoine Beydts van MVV Maastricht staat op het punt een absolute droomtransfer te maken naar Juventus . Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft de 17-jarige Belg al een contract getekend bij de Italiaanse topclub.

Beydts zal eerst aansluiten bij de jeugdopleiding van Juventus. De linkervleugelverdediger heeft al een bonte verzameling clubs op zijn cv staan, waaronder Anderlecht, KRC Genk en Standard Luik. Hij speelde in de transferwinter van 2025 een seizoen bij MVV Maastricht, waar hij vooral actief was voor de Onder-19 van de Maastrichtenaren. Beydts kwam ook vijf keer in actie voor het eerste team van MVV, waarvan vier keer als basisspeler.

Hij kwam echter niet in staat om te scoren of een assist te geven in geen van de wedstrijden voor beide teams. Volgens Tavolieri zal Beydts spoedig gepresenteerd worden bij Juventus, waar hij actief zal zijn in het jonge elftal van de club, genaamd de primavera. Het is onduidelijk of MVV ook een transfersom ontvangt of enkel een opleidingsvergoeding





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Antoine Beydts MVV Maastricht Juventus Transfer Jeugdopleiding

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