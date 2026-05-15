Antivogelnetten over bomen in Carel Willinkplantsoen worden weggehaald

De antivogelnetten over de bomen in het Carel Willinkplantsoen, die daar door het Rijksmuseum zijn opgehangen, worden vanaf komende maandag weggehaald. Dit volgt uit een verklaring van een woordvoerder van het museum. De netten hingen er in om te voorkomen dat broedende vogels zich in de bomen zouden nestelen, maar meerdere vogels kwamen in de constructie vast te zitten, wat leidde tot kritiek van dierenliefhebbers.

De netten hingen er in aanloop naar werkzaamheden, om te voorkomen dat broedende vogels zich in de bomen zouden nestelen. Maar meerdere vogels kwamen in de constructie vast te zitten, wat leidde tot kritiek van dierenliefhebbers. Inmiddels zijn de netten volgens het museum niet meer nodig. Het broedseizoen is zo vergevorderd dat vrijwel alle vogels een plek hebben gevonden om hun nest te bouwen, aldus de woordvoerder.

De kans dat werkzaamheden in het plantsoen broedende vogels zullen verstoren is volgens de ecoloog dan ook zo klein dat de netten kunnen worden weggehaald





