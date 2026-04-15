Antikraakbewoners Zwolle klagen over intimidatie en hoge huur: Gemeente wijst verantwoordelijkheid af

Antikraakbewoners in Zwolle ervaren problemen met de beheerder van een voormalig kantoorpand, variërend van intimidatie tot buitensporige huur. De gemeente weigert in te grijpen, wat leidt tot een juridische strijd bij de Raad van State.

Intimidatie, bedreigingen en buitensporige huur: antikraakbewoners in Zwolle ervaren diverse problemen met de beheerder van een voormalig kantoorgebouw. De gemeente Zwolle , echter, lijkt niet in staat of bereid om in te grijpen, omdat de bewoners geen reguliere huurovereenkomst zouden hebben. Dit heeft geleid tot frustratie en een gevoel van onrechtvaardigheid bij de antikraakbewoners, die nu hun toevlucht zoeken bij de Raad van State.

Rogier Meijerink, een van de antikraakbewoners, beschrijft de ongewenste praktijken in detail. Hij meldt dat er maandelijks ongevraagd iemand zijn kamer betreedt, en dat hij geen eigen slot op zijn kamer mag hebben. De beheerder van het pand zou zelfs gele en rode kaarten uitdelen als bewoners hun laptops te lang aan laten staan. De gemeente, ondanks klachten en een beroep op de Wet goed verhuurderschap, blijft weigeren actie te ondernemen. De gemeente lijkt zich te verschuilen achter het argument dat de bewoners een gebruiksovereenkomst hebben en dus niet onder de huurbescherming vallen. De rechtbank in Zwolle oordeelde echter dat de gemeente wel degelijk een onderzoek had moeten instellen naar de aard van de overeenkomst.

De gemeente volhardt in haar standpunt, en beroept zich op het feit dat er een gebruiksovereenkomst is. De bewoners zouden zich moeten wenden tot de burgerrechter. De gemeentewoordvoerder stelt dat er geen sprake is van winst, ondanks de hoge bedragen die de antikraakbewoners betalen. Meijerink benadrukt dat hij en zijn medehuurders wel degelijk huur betalen, en dat de gemeente hen in feite de huurbescherming ontzegt. De antikraakbewoners sloten destijds een overeenkomst met vastgoedbeheerder Camelot, met de afspraak te vertrekken bij sloop ten behoeve van woningbouw. De antikraakbewoners benadrukken dat ze de woningbouw niet in de weg zullen staan en dat ze zouden vertrekken als het pand daadwerkelijk gesloopt zou worden. De Raad van State zal binnen enkele maanden uitspraak doen in deze complexe zaak





